Diputada señala posible tema mediático en denuncia de SEV por contratos irregulares

La legisladora local del PAN, Montserrat Ortega Ruiz, aseguró que la Fiscalía Anticorrupción no ha procedido en su contra por las denuncias que interpuso la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ni del Instituto de Espacios Educativos (IEE)



Y es que el 28 de octubre pasado el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción por las probables irregularidades perpetradas en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.



En ese entonces, el titular de la SEV dijo presentar denuncias en contra de varias constructoras por 30 asignaciones ilegales para la construcción y rehabilitación de espacios educativos, entre estas una ligada a la diputada Monserrat y su esposo José Mancha, ex líder panista en Veracruz.



“No tengo conocimiento alguno de que haya alguna denuncia, no ha habido notificación al respecto, lo que si te puedo decir es que en su momento no era funcionaria y además no existe regularidad al respecto, yo no sé si fue un tema mediático o es un tema real porque no hay absolutamente nada legal”, señaló la diputada integrante del grupo legislativo mixto “Acción Nacional Veracruz.



Señaló que las obras hechas que le asignaron a sus empresas constructoras "Biodiversidad del Golfo S.A. de C.V." e "IZAL INMOBILIARIA S.A. de C.V, están totalmente finiquitadas pero no liquidadas por la actual administración.



Reafirmó que podría tratarse de algo mediático al no existir notificación legal al respecto, y también dijo desconocer las declaraciones del funcionario, por lo que cree que es algo que se dio solo en los medios de información.



La diputada del grupo legislativo mixto se presentó acompañado de su esposo Pepe Mancha al segundo informe de labores del Regidor del Ayuntamiento de Veracruz, Miguel Hermida, el cual se realizó en una colonia vulnerable del puerto.