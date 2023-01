Diputada trans acusa clasismo por no dejarla poner reggaetón en gimnasio

Mientras escuchaba reggaetón en un dispositivo móvil, María Clemente García, diputada trans de Morena, acusó clasismo y racismo en un gimnasio de la Ciudad de México.En un video que circula en redes sociales, la legisladora de Morena fue exhibida mientras se ejercitaba y escuchaba música sin audífonos.“Le solicité que pusieran reggaetón y no quiere poner reggetón”, expresa la diputada García a un trabajador del gimnasio.De acuerdo con la usuaria de Twitter @LuisafeCg, la diputada María Clemente García acusó de “clasistas” a los empleados del gimnasio “porque no la dejan hacer lo que se le da la gana”.La tuitera compartió el presunto reglamento del gimnasio en el que se lee: “Queda estrictamente prohibido el uso de reproductores de música sin audífonos”.“Y sigue… ahora gritándole a un usuario que le pidió se pusiera audífonos porque su música nos incomoda”, exhibió @LuisafeCg en otro video.Tras el video en el que fue exhibida, la diputada escribió que ella cuando va al gym escucha reggaetón y carga con una bocina pequeña.“Quienes me conocen saben que siempre cargo una bocinita pequeña para escuchar música, no siempre la uso, obvio, pero me gusta cargarla a todos lados”, comentó.Relató que entrando al gimnasio se dio cuenta que sus audífonos no tenían batería y por eso utilizó su bocinita: “Porque a mí me gusta hacer ejercicio escuchando a La Bellakath porque soy su fan y la admiro por mucho, motivos incluyendo que ella y su música me inspiran. La amo”.“El coordinador del gimnasio me solicitó que apagará mi bocinita, a lo cual le solicité que por supuesto lo haría si cambiaran la música de las bocinas del gimnasio, a lo cual se rehusó, pues argumentó que la música electrónica tiene la frecuencia adecuada para hacer ejercicio”, contó.“Pero además de música electrónica también ponen otros géneros y ritmos. En consecuencia a esto los entrenadores del gimnasio subieron el volumen de las bocinas del gimnasio para que las mías no se escucharan.“Ellos apelaron a las reglas del gimnasio, toda la mañana mientras a mí la mujer trans morena le pedían no escuchar reggaeton, a otro usuario extranjero que usaba los pasillos, ningún entrenador, ni ningún gerente o usuario le dijo absolutamente nada mientras violaba el reglamento”, acusó.