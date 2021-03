Diputado culpa a la pandemia por la falta de impartición de justicia en Veracruz

El diputado local, Antonio García Reyes, culpó a la pandemia de la falta de impartición de justicia en Veracruz, pues dijo que por el coronavirus se cerraron juzgados y se generó el atraso.



"El tema (de la impartición de justicia) ya no me corresponde, sino a otra comisión que son los que conocen a detalle el tema. En este momento podemos hablar de retrasos debido a que los juzgados estuvieron cerrados".



Añadió que, con el cierre de estas oficinas impartidoras de justicia, muchos asuntos se quedaron parados e insistió que fue por el problema de la pandemia y eso causó mucho malestar. "Por lógica al que reclama justicia pide que sea pronta y expedita, sin embargo, se ha dado que la pandemia nos ha venido a retrasar en todo".



En referencia al tema del juicio político contra la magistrada ex presidenta del Poder Judicial, Sofía Martínez Huerta, dijo que "el Congreso es únicamente, como quien dice, un paso hacia otra autoridad que tiene que resolver.



En realidad, el Congreso únicamente está cumpliendo una de sus funciones, pero quien determinará, si hay la culpabilidad o no, serán los tribunales, ya ahí el Congreso no tenemos que ver".