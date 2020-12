Diputado de MORENA acusado de violencia política abandona comparecencia en Congreso

La diputada y vocal de la Comisión Permanente de Gobernación del Congreso del Estado, María Josefina Gamboa Torales, anunció que presentará una denuncia por violencia política en contra de su compañero legislador morenista Rubén Ríos Uribe.



Durante la comparecencia de Iván Joseph Luna Landa, coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, que se realizó ante la Comisión Permanente de Gobernación, manifestó que le pidió a Ríos Uribe, presidente de la misma y quien se salió de la comparecencia, hablar sobre el Reglamento Interior y le negó la palabra, “simplemente no me la dirigió”.



Dijo que es una exclusión a otros grupos parlamentarios y en este caso violencia política ejercida hacia otras fracciones parlamentarias.



“Lo digo solamente para que quede registrada en la comparecencia y sea motivo, desde luego, de la siguiente denuncia que estaremos interponiendo”.



Asimismo, Gamboa Torales, cuestionó a Luna Landa respecto a una supuesta lista de personas autorizadas para ingresar a la comparecencia, “por lo que reporteros que sean afines pueden entrar y reporteros que no sean afines al gobierno o a su persona no se les permitió el acceso, que no se use de pretexto la pandemia”.



Al respecto, el coordinador de Comunicación Social negó la existencia de esa supuesta lista y aclaró que es el Poder Legislativo es una soberanía que tiene su propia administración y por ende no puede intervenir.



“Está claro que a lo mejor el (…) bueno más bien el encargado de esto es el coordinador de Comunicación Social de este recinto que así mismo trabajamos en conjunto y no se dio esa instrucción de que no dejaran pasar a algunos compañeros, si es así me disculpo con ellos de que no se les diera acceso”.



Gamboas Torales añadió que si existió esa lista quedó en manos de Comunicación Social del Congreso, lo cual dijo, tampoco le sorprendería.



Asimismo, se le cuestionó sobre el corresponsal de Radiotelevisión de Veracruz en la zona sur del Estado, a quien se le señala de realizar extorsiones a algunos Ayuntamiento.



En ese sentido, Luna Landa dijo desconocer el hecho, aunque expuso que si se está utilizando la bandera de RTV se tendrán que tomar cartas en el asunto y además, corresponde a los presuntos agraviados a presentar las denuncias correspondientes.



Añadió que en la dependencia a su cargo no habrá subejercicio presupuestal, que el salario y aguinaldos de los empleados están garantizados.



Indicó que para el registro al Padrón Estatal de Medios de Comunicación se recibieron 322 solicitudes, se entregaron 307 constancias y 15 están pendientes por faltar algunos requisitos.