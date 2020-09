Diputado del PES muere por COVID-19

El grupo parlamentario del Partido Encuentro Social(PES) informó esta madrugada del fallecimiento de su diputado Miguel Acundo a causa de Covid-19.



En un comunicado, el PES lamentó el deceso y recordó que desde hace varias semanas el legislador permanecía hospitalizado luchando contra este virus, sin embargo, finalmente perdió la batalla.



“Lamentamos profundamente su partida, y nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos, ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”, describió el PES en su comunicación.



De manera paralela, expresaron sus condolencias, la presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri y el coordinador de los priistas, René Juárez Cisneros.

“Envío mis condolencias a familiares, amigos y amigas del Grupo Parlamentario del @PESDiputados, por el fallecimiento del compañero Diputado federal @MiguelAcundo. DEP”, escribió el ex gobernador de Guerrero en su cuenta de Twitter.



“Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro compañero @MiguelAcundo del @PESDiputados, mi solidaridad con sus familiares y amigos. Que en paz descanse”, posteó Dulce María Sauri.



La semana pasada,EL UNIVERSAL informó que entre los coordinadores parlamentarios existe preocupación en la Cámara de Diputados debido a que en los últimos días se han contagiado de Covid-19, al menos 11 diputados federales de distintas bancadas.



Con lo que ya son 31 los diputados federales que se han contagiado desde marzo a la fecha, es decir, desde que inició la pandemia en México.



De acuerdo con sus propias redes sociales la secretaria de la Mesa Directiva, la panista Karen Michele González Márquez y el vicepresidente panista, Xavier Azuara dieron positivo a Covid-19.



Pero también se pudo confirmar que los legisladores panistas Jorge Espadas, Daniel Martínez Terrazas, Luis Mendoza y el vocero del PAN, Carlos Castaños.



También dio positivo a principios de esta semana, el ex titular de la Comisión Federal de Electricidad y ex líder nacional del PRI y ahora legislador priista, Enrique Ochoa Reza.



Por otra parte, el coordinador de los diputados del PES, Jorge Argüelles confirmó que otros tres legisladores de su bancada se contagiaron en los últimos días Édgar Guzmán Valdéz, Nancy Claudia Reséndiz Hernández y Armando González Escoto.



Además, recordó que el legislador del PES, Miguel Acundo también se contagió en agosto y lleva hospitalizado ya varias semanas.

Jorge Argüelles informó que el contagio pudo darse el día de la sesión de Congreso General el pasado 1° de septiembre, sin embargo, no hay certeza, pero sí preocupación.

Además, el diputado Jesús Pool Moo, quien se cambió de la bancada del PRD a la del PRI para que el tricolor pudiera presidir la Mesa Directiva y que ya regresó a su bancada, también dio positivo a Covid-19.

De manera paralela, de acuerdo con fuentes consultadas, también se han registrado contagios en personal administrativo y de intendencia.



PRIMEROS CONTAGIOS



Hasta el pasado mes de julio ya se habían registrado 19 diputados con el contagio y que ya se recuperaron.



La bancada de Movimiento Ciudadano reportó el contagio de cuatro de sus diputados federales de manera previa a la realización del tercer periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados durante el actual receso.



Los legisladores que enfermaron pero se encuentran “bien y siguiendo las recomendaciones médicas”, son Martha Zamudio, Juan Carlos Villarreal, diputado por el distrito 7 con cabecera en Tonalá, Jalisco; Kehila Abigail Ku Escalante, electa por el 11, con cabecera en Guadalajara e Higinio del Toro, del distrito 19, en Ciudad Guzmán.



Del PAN ya han salido adelante de la enfermedad 6: Patricia Patrón Laviada de Yucatán; Josefina Salazar, de San Luis Potosí; Adriana Dávila Fernández, de Tlaxcala, Jorge Luis Preciado de Colima y Elías Lixa Abimerhi, también de Yucatán.



A ellos se sumó Ricardo García Escalante, de Veracruz, quien lo notificó el jueves 23, un día después de la sesión de la Cámara de Diputados donde se eligieron 4 nuevos consejeros del INE.



También ha estado enferma María Rosete, quien era del PES y ahora es del PT.



De Morena se han contagiado cuatro: Juan Martínez Flores, Carmen Medel, ambos de Veracruz, además de José Luis Elorza, de Chiapas y Erasmo González Robledo, de Tamaulipas.



Los primeros cuatro en contagiarse fueron: Jorge Alcíbiades García Lara, de Baja California; la diputada migrante María Libier González de Jalisco; Lourdes Celenia Contreras González y Juan Francisco Ramírez Salcido.