Diputado del PT defiende a Pasiano “N” porque no lo conoce: Eric Cisneros

El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, criticó que el Partido del Trabajo (PT) defienda a Pasiano “N”, alcalde electo del municipio de Jesús Carranza y quien se mantiene detenido en el penal de Tuxpan.Al respecto de las declaraciones del diputado local y Comisionado Político Nacional del PT en Veracruz, Ramón Díaz Ávila, quien aseveró que Pasiano “N” es un preso político y debe quedar en libertad para gobernar en su municipio, el Secretario de Gobierno refirió que el legislador no es veracruzano y no conoce a los personajes de la entidad.“No es veracruzano, es de otra parte de la República, tiene muy poquito aquí. No conoce ni a los personajes políticos del Estado ni tampoco conoce los procedimientos. Por eso es que pide cosas que están fuera de contexto. No piensa como veracruzano, si pensara como veracruzano no promovería candidatos que están privados de la libertad”, aseveró Cisneros Burgos.Cabe mencionar que el legislador del PT en Tribuna del Pleno del Congreso local hizo un posicionamiento respecto a que el Poder Judicial diera a conocer el listado de quiénes salieron libres y los que permanecen presos por el delito de “ultrajes a la autoridad”, el cual fue declarado inconstitucional, a lo que el encargado de la política interna desestimó.Es por lo anterior que ante los señalamientos del legislador local y el posicionamiento de Ramón Díaz, Cisneros Burgos respondió que al no ser oriundo de Veracruz está fuera de contexto respecto a los personajes políticos del estado.Al respecto, reiteró que por esta razón, es que apoyó la postulación de un candidato que se encuentra preso por su presunta responsabilidad en delitos electorales, así como del crimen organizado.“El diputado Ramón del PT que usted menciona, está confundido y confundido por una razón, una razón sencilla: él no es veracruzano, él es de otro Estado de la República”.Y es que el fin de semana ciudadanos de Jesús Carranza solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador la liberación de Pasiano “N”, presuntamente “preso político”. El lunes, Cisneros Burgos aclaró que en Veracruz lo que hay son “políticos presos” por irregularidades, situación a la que hizo frente el diputado petista Ramón Díaz al insistir que el Alcalde electo está preso por su actividad política.