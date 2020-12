Diputado demanda que Secretaría de Salud aclare anomalías señaladas por ASF

El diputado local Omar Miranda Romero, pidió que el sistema de salud en Veracruz aclare los señalamientos de corrupción y opacidad vertidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y garantice seguridad en el desempeño de la labor del personal médico en medio de la pandemia por COVID-19.



El Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, recordó lo revelado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y dijo que el Gobierno del Estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y el gobierno estatal.



En este sentido, Omar Miranda lamentó que en un tema tan crucial como el de la salud, no se hayan apegado a la normativa que regula su ejercicio, a la par que no se cumplieron los objetivos y metas.



Y es que en el pliego de observaciones de la ASF, se señala que la Hacienda Pública Federal exige un reintegro superior a los mil 963 millones de pesos, más los rendimientos financieros que se generen, aunado a la presunta contratación irregular de personal.



“Es gravísimo que la ASF diga que la Secretaría de Salud no proporcionó la evidencia documental y justificativa, ni la validación de mil 40 servidores públicos que acredite que se encontraron en sus lugares de adscripción y realizaron actividades relacionadas con la prestación de servicios de atención a beneficiarios del Seguro Popular durante el ejercicio fiscal 2019”, expuso el Diputado.



De igual forma cuestionó el abasto de vacunas, ya que, asentó que hay evidencia de un desabasto significativo de las mismas para prevenir enfermedades como la tuberculosis.



Por último pidió que la Secretaría de Salud redoble sus esfuerzos para garantizar servicios de calidad, así como la atención al personal de salud que está en la primera línea de combate contra el COVID-19.