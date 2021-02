Diputado exhorta a la SSP, FGE y al OPLE a garantizar seguridad en elecciones

Ante el incremento de la violencia en la entidad, el diputado local Gonzalo Guízar Valladares, exhortó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Organismo Público Local Electoral (OPLE), para que en el ámbito de sus atribuciones y obligaciones constitucionales y legales, generen una estrategia que garantice la seguridad de la población y certeza en el actual proceso electoral 2020/2021, en virtud de que Veracruz ocupa el segundo lugar, a nivel nacional, en violencia política.



Manifestó que hoy en día se está frente a una ola de homicidios cometidos en contra de políticos, ex servidores públicos, periodistas y precandidatos, situación que es verdaderamente preocupante e indignante.



No basta, agregó, iniciar una carpeta de investigación; si no que se deben de concluir y sancionar, a efecto de evitar continúe esta situación.

En ese sentido, expuso que de las 84 carpetas relacionadas con feminicidios solo hay 8 personas sentenciadas.



“Parece que estos últimos casos de feminicidios enrarecen el ambiente electoral que se vive en Veracruz, el cual deja de pensar a la ciudadanía, si con cada cambio de elección es una nueva oportunidad, para mejorar el entorno social o si las cosas seguirán de la misma manera, con autoridades que hasta ahora tienen pausados resultados”.



El legislador recordó que el 8 de febrero de este año fue asesinado Carlos Fernández Rocha, ex candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a regidor por el Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla.



El 11 de este mismo mes fue asesinado Gilberto Ortiz Parra, precandidato de MORENA a la presidencia de municipio Úrsulo Galván.



Cuatro días después asesinaron a Carla Enríquez Merlín quien pretendía ser la candidata de MORENA a la alcaldía de Cosoleacaque, corriendo la misma suerte su madre, Gladys Merlín Castro, ex alcaldesa de Acayucan y ex diputada local.



Mientras que el 16 de febrero de 2020, Saúl Héctor Velázquez, Regidor del Ayuntamiento de Sayula de Alemán, también fue asesinado.



El 11 de noviembre del año pasado, Florisel Ríos Delfín, alcaldesa perredista del municipio de Jamapa.



También recordó que el 9 de noviembre de 2019, el entonces diputado local del PRI, Juan Carlos Molina Palacios fue asesinado y el caso sigue sin resolverse; y el 24 de abril de ese mismo año, Maricela Vallejo Orea, alcaldesa de Mixtla de Altamirano, fue asesinada.



“Los anteriores hechos matan a las personas, lastiman a las familias, hieren a la sociedad, pero sobre todo nos agravian a todas las y los veracruzanos, porque no solo privan de la vida a un ser humano, sino que además repercuten en el ánimo colectivo, en la percepción sobre el Estado de Derecho, y desde luego, en la participación democrática y transparente de la ciudadanía”.



Por ello, de cara al proceso electoral en curso, donde lo que se debe confrontar son propuestas de gobierno, políticas públicas para solucionar los problemas históricos de los veracruzanos, lo que menos debiera preocupar a los partidos, a los candidatos y a la ciudadanía es el tema de la seguridad en torno a quienes, de manera directa o indirecta, intervienen en la vida política del Estado.



Agregó que ante esa circunstancia, es preciso que la SSP realice estrategias encaminadas a dar resultados y sobre todo a la prevención de delitos.



La FGE que investigue con celeridad y sensibilidad y se puedan judicializar más carpetas, porque solo quedan en investigaciones complementarias que por el trascurso del tiempo quedan en el olvido.



Y el OPLE, así como ha emitido acuerdos para garantizar la paridad de género, las acciones afirmativas en favor de jóvenes y de grupos originarios, debe generar acciones y estrategias en conjunto con las demás autoridades para que se garantice a las mujeres candidatas, funcionarias integrantes de los órganos desconcentrados, un ambiente propicio para el ejercicio de sus derechos y libertades.



“Necesitamos que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, y de manera coordinada, generen las acciones para que la sociedad en conjunto, tenga las condiciones propicias para que en el presente proceso electoral ejerza de manera libre, sus derechos político electorales”, concluyó.