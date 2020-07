Diputado exhorta a SCJN a respetar y garantizar derecho a la vida de los no nacidos

El diputado local Gonzalo Guízar Valladares exhortó a los integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que preside el Ministro Juan Luis González Alcántara, a respetar y garantizar el derecho humano a la vida desde el momento de la concepción.



Aseveró que el Estado debe apoyar y acompañar a las mujeres con embarazos no deseados y no invitarlas a que acudan a los abortos.



Esto a un día de que la Corte emita la sentencia respecto al amparo que otorgó un juez federal de esta ciudad para despenalizar el aborto por considerar que la penalización del mismo, contenida en la legislación de Veracruz, es una forma de discriminación que trasgrede el derecho a la salud y a la libertad reproductiva, por lo que se trata de una omisión legislativa.



En ese sentido, dijo que en lo personal está a favor del derecho humano a la vida desde el momento de la concepción, toda vez que dicho derecho está protegido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos a la que está adherido México y en la Constitución Política del país.



Mientras que el artículo 4 párrafo segundo de la Constitución Política de Veracruz señala: “el Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano y su seguridad humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos, salvo las excepciones previstas en las leyes”, por lo tanto, agregó que se debe respetar la vida del no nacido.



Aunado a ello, el artículo 149 del Código Penal de Veracruz señala que comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo en cualquiera de sus etapas.



A la mujer que se provoque o consienta que se le practique un aborto, se le sancionará con tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud.



El artículo 154 dice que el aborto no es punible cuando:



Es causado por imprevisión de la mujer embarazada; el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida, siempre que se practique dentro de los noventa días de gestación; de no provocarse, la mujer embarazada quede en peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo éste la opinión de otro facultativo, siempre que ello fuere posible y la demora no aumente el riesgo; o a juicio de dos médicos, exista razón suficiente de que el producto padece una alteración que dé por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves y se practique con el consentimiento de la mujer embarazada.



Guízar Valladares dijo estar en contra de criminalizar a las mujeres, por lo que se debe proteger el derecho del no nacido y el derecho de la mujer que está en una condición de embarazo no deseado.



“Creo que el Estado debe garantizar a esas personas en circunstancias lamentables que lleven su embarazo con el apoyo del Estado y no invitarlas, se supone que puede ser la resolución (de la SCJN) esperemos que no, a que acudan a los abortos”.



El Legislador se calificó como una persona provida y profamilia y dijo no tener cálculos políticos en el tema, sin embargo, está a favor de los derechos de los no nacidos.



Insistió en el exhorto a la SCJN para que garantice plenamente el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.