Diputado federal por Zongolica da positivo a COVID-19

El diputado federal por MORENA, Bonifacio Aguilar Linda, informó a través de sus redes sociales que padece COVID-19.



“Lamentablemente ni los propios funcionarios públicos nos salvamos de las enfermedades y las infecciones y al empezar a sentir los principales síntomas del COVID-19 opté por resguardarme en casa y ponerme en las manos de los médicos, quienes días después me confirmaron con pruebas y estudios que sí era portador”, expresó el legislador.



Ante ello, pidió paciencia a autoridades municipales y ciudadanos del Distrito 18 de Zongolica en lo que recupera su salud para poder seguir trabajando en las diversas gestiones.



Mencionó que hay quienes se niegan a creer en la pandemia, pero existe y muchas vidas se han perdido por ella, incluyendo la región de Zongolica.



Reconoció que hay quienes deben salir a buscar el sustento diario, pero exhortó a quienes lo hagan a cumplir todas las medidas de prevención para no ponerse en riesgo ellos y sus familias.



Invitó a la población en general a cuidarse no sólo para disminuir los contagios, sino para regresar más rápido a la nueva normalidad.