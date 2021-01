Diputado Gonzalo Guízar critica nueva deuda de Gobierno, aunque la avalará

Pese a que no es momento para autorizar endeudamientos que no tengan sustento real y beneficio a corto plazo de los ciudadanos, el diputado local Gonzalo Guízar Valladares dijo que apoya que el Gobierno de Veracruz contrate uno o más créditos hasta por 2 mil millones de pesos a un plazo de 20 años.



Manifestó que es un sentir generalizado el cansancio de los veracruzanos ante el mismo discurso y que no ven logros por el deterioro de administraciones pasadas.



“Están cansados los ciudadanos de ser siempre el flotador de todos los gobiernos y cada vez se crean más impuestos, cada vez más se endurecen las medidas para su cumplimiento en materia fiscal”, dijo.



En los últimos seis años, la deuda pública de Veracruz asciendió a los 40 mil 379 millones 679 mil 892 pesos.



Sin embargo, el Diputado señaló que Veracruz no está ajeno al impacto mundial que trajo consigo la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).



Guízar comentó que rubros que ya no pueden seguir paralizándose sin que exista una planeación real de los recursos y que se apliquen bien en todas las áreas, pues si bien es cierto el Gobierno determinó o priorizó necesidades, la redistribución de recursos al Sistema de Salud a fin de garantizar el acceso a la atención médica para todas las personas quedó por debajo de las expectativas de los veracruzanos.



“Estimamos que se debe avanzar en la ruta señalada en la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz, pues desde nuestra perspectiva, en la política de crédito, no se han alcanzado a minimizar los rubros importantes de la deuda, incluso se afirma que la liquidez es de vital importancia como herramientas del Poder Ejecutivo para llevar a cabo los proyectos de desarrollo, para el beneficio de las actividades prioritarias diseñadas para mejorar la calidad de vida de las y los veracruzanos; sin embargo, se insiste, el costo de la deuda ha sido excesivo para los veracruzanos”, añadió.



Este jueves, durante la sesión plenaria, se somete a votación el dictamen que autoriza al titular del Poder Ejecutivo, la contratación de uno o más créditos hasta por 2 mil millones de pesos.



El financiamiento será para fortalecer la infraestructura hospitalaria y de salud; infraestructura educativa y deportiva; infraestructura en vialidades urbanas, interurbanas o metropolitanas, así como en obra pública en materia inmobiliaria, de suelos, agropecuaria, medioambiental, hidráulica y de electrificación y de equipamiento; infraestructura vehicular operativa y equipamiento para seguridad pública.



Además, se autorizó la contratación de un monto adiconal por 30 millones de pesos para constituir el o los fondos de reserva del o los créditos se contraten y otro por 50 millones de pesos.



La contratación del o los financiamientos, garantías de pago oportuno, instrumentos derivados, coberturas o cualquier otra operación autorizada que no se realicen durante el Ejercicio Fiscal 2021, podrán celebrarse en el Ejercicio Fiscal 2022.