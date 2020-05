Diputado llevó a periodistas a protesta en Ixtaczoquitlán sólo para que los golpearan

Pobladores de Ixtaczoquitlán que protestaron este lunes para exigir agua, agredieron a funcionarios y reporteros presentes en la manifestación. Cabe señalar que la convocatoria para acudir a la reunión entre autoridades y los inconformes la hizo el diputado por MORENA, Nahum Álvarez Pellico, quien ante la población negó que así fuera.



Los protestantes, quienes se identificaron con MORENA, pues así lo gritaron ante el Diputado durante su protesta, incluso atacaron a patadas al director de Obras Publicas del Ayuntamiento, Manuel Estrada Trejo, quien había llegado en muletas a la reunión. Sin importar su lesión, fue lastimado igual que su secretaria, a quien jalonearon del cabello.



A pesar de ver la agresión, el legislador no intervino y lo mismo ocurrió cuando también ofendieron a los reporteros de diferentes medios, en específico a tres mujeres periodistas.



En ese momento fue cuando, de manera inmediata, empezaron los reclamos y denostaciones hacía los representantes de los medios, quienes les aclararon que su presencia se debía a una invitación enviada por el equipo del Diputado.



El mensaje que fue enviado a los medios de comunicación en donde se les indicaba que este día se tendría una reunión para tratar el tema del suministro de agua, a la letra decía:



"Muy buenos días, a todos los representantes de los medios de comunicación, se les hace una atenta invitación a la reunión que tendrá lugar hoy 4 de mayo del 2020 a las 11:00 de la mañana, en el Palacio Municipal de Ixtaczoquitlan, estará presente el diputado Nahum Álvarez, autoridades municipales así como ciudadanos representantes del comité del agua de ese municipio".



Sin embargo, el diputado morenista negó que haya hecho la invitación a los reporteros, lo que generó que los pobladores lanzaran consignas contra éstos.



Ante el momento tenso que se vivía, el también secretario de la Comisión Permanente de Atención y Protección a Periodistas, Nahum Álvarez, no efectuó ninguna acción que pudiera calmar los ánimos de la gente que incluso agarró a empujones a los representantes de los medios de comunicación.



Sólo hizo caso a una de las señoras manifestantes, quien le dijo que se retirara de esa zona y que se alejara de los reporteros, pues estos no eran de su partido MORENA.