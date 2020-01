Diputado no atribuye robo a violencia, asegura que es intimidación por “Ley Antimonarquía”

El legislador de MORENA, Henri Christophe Gómez Sánchez, consideró que el “cristalazo” a su vehículo no es producto de la violencia en Veracruz y puede estar ligado a un acto de intimidación por la iniciativa de Ley que presentó que no permitiría “las monarquías” en Veracruz.



“A diferencia (de los ciudadanos) en este caso somos un actor político y nosotros estamos afectando los intereses de quienes tanto daño han hecho al Estado”, declaró.



Aseveró que dicho proyecto ha impactado en ayuntamientos de “diferentes colores”, pues se busca prohibir que familiares directos de alcaldes y del gobernador saliente en Veracruz compita por el cargo.



“Yo creo que es una acto de intimidación, no le atribuyo esto a la inseguridad (…); esto por la ‘Ley Antimonarquía’, esto es un mensaje”.



En entrevista, mencionó que interpuso la denuncia en la Fiscalía General del Estado, pues tenía varios documentos del Congreso del Estado.



“Ya está en investigación, yo le puedo decir que es un asunto para quererme intimidar, yo le puedo decir que se llevaron documentos del congreso, parte de la agenda que vamos a trabajar”.



Descartó que vaya a solicitar custodia especial, porque es un diputado que anda sin guardaespaldas.



“Son daños materiales, es un cristalazo para llevarse documentos que traía yo, no se llevaron absolutamente nada más”, comentó.



Agregó solamente tenía un Mazda 3 año 2016 por lo que es un vehículo austero en comparación a otros diputados locales que tenían hasta guardaespaldas, subrayando que frenará su proyecto legislativo.