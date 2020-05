Diputado no puede callar a Iglesia sobre asuntos públicos: Arquidiócesis

La Constitución Política del país en su artículo 130 señala la separación de la Iglesia y el Estado, sin embargo, no prohíbe a los sacerdotes que como ciudadanos puedan emitir opiniones sobre asuntos públicos que impactan a la sociedad, señaló el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa José Manuel Suazo Reyes.



El sacerdote se refirió así la respuesta del legislador local y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, quien le recomendó atender los temas religiosos y a sus feligreses pues la decisión sobre la designación del Fiscal es potestad de esa soberanía.



“Me extraña mucho que haya hecho ese comentario, porque además cita el artículo 130 que, en el caso nuestro, efectivamente el artículo 130 reconoce que la Iglesia y el Estado son dos instituciones que son separadas en cuanto a sus funciones, en cuanto a su naturaleza, los fines que persigue, pero no limita o no me impide a mí como sacerdote emitir algún comentario sobre los asuntos públicos”, señaló.



Y dejó en claro que respeta la opinión del legislador local de MORENA, sin embargo, recordó que como ciudadano tiene la potestad de opinar ya que los asuntos públicos que atañen a la sociedad no son propiedad de los políticos.



“Los asuntos públicos no son propiedad solamente de los políticos, de los partidos o de los diputados, ellos son servidores públicos a quienes incluso la sociedad les debe exigir cuentas y les debe exigir resultados”, manifestó.



A decir de Suazo Reyes, el tema de la selección de quien encabezará la titularidad de la Fiscalía General del Estado, es asunto que preocupa a la ciudadanía ya que se trata de la procuración de justicia que impacta a toda la población.



“El tema al que se refirió el señor diputado es un tema que nos compete a todos, porque a todos nos preocupa y necesitamos que exista procuración de justicia”, dijo al agregar que se trata de un tema de libertad de expresión la cual se ha ejercido de forma “respetuosa”.



“En mi caso por supuesto que tenemos la libertad de expresión y eso está reconocido por la Constitución y además el articulo 130 a mí no me limita de expresar una opinión o dar un comentario sobre estos asuntos, lo hemos hecho de una forma respetuosa y precisamente pensando en bien común de los veracruzanos”, finalizó el vocero católico.