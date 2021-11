Diputado oaxaqueño sería líder criminal; “malandros” salieron a defenderlo: Gobernador

La detención del diputado local de Oaxaca Gustavo “N” y su hijo en Veracruz, se derivó de la comisión de delitos en dos hechos diferentes, explicó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al referir que se tienen indicios de que son líderes de una organización delictiva.En conferencia de prensa, cuestionado sobre los hechos registrados este jueves, el Mandatario reconoció que se le informó de inmediato sobre la detención del legislador, su hijo y otro joven, por lo que hay tres personas detenidas en flagrancia en la comisión de delitos.En este sentido, expuso que fueron dos detenciones, la primera de los dos jóvenes y posteriormente la del Diputado oaxaqueño, por lo que el proceso de investigación continúa su curso.“Al estar en la comisión de estos delitos en flagrancia se procedió”, dijo al aclarar que se trató de dos hechos diferentes, por lo que la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones.“En otro hecho, el papá de este joven resultó que era Diputado local de Oaxaca, fue detenido por ilícitos; entendemos que encabezan algún tipo de organización porque fue curioso que luego que se detuvieron empezaron algunas personas y malandros a bloquear casetas, incendiando vehículos, la comisión del delito fue en Veracruz”, explicó.Y es que tras la captura, comenzaron a ser bloqueadas carreteras en la zona de Tezonapa , colindante con Oaxaca.Sobre si el Diputado local del Estado vecino no goza del fuero, García Jiménez expuso que en Veracruz no.“Nosotros actuamos apegados a derecho y la ley nos indica actuar sin miramientos; el diputado es responsable de la comisión de delitos, en otro hecho su hijo y otra persona por la comisión de delitos. Estamos cuidando que todo sea apegado a derecho”, dijo.Por tal motivo, el Ejecutivo estatal dejó en claro que se investigan los hechos suscitados en Veracruz, así como también los bloqueos de casetas y quema de vehículos tras la aprehensión del legislador.“Se investigan los hechos, es gente conocida en la región, compartimos una ciudad con Oaxaca, aquí es Tezonapa y la mitad es Cosolapa en el lado de Oaxaca. Se investiga si los bloqueos, la quema de vehículos tiene que ver con ese hecho y si es así, habría otro delito”, asentó.Por otra parte, Cuitlahuac García dijo que hay una excelente relación con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, sin embargo, no es necesario entablar comunicación por este hecho que investiga la autoridad, pues reiteró que en Veracruz la ley se aplica por igual para todos.“Tenemos proyectos importantísimos con Oaxaca. Se actuó tras la comisión de un delito y no tendríamos por qué comunicarnos para ello; en este caso la comisión del delito fue en Veracruz, me informaron que era diputado, en Veracruz no hay fuero”, finalizó el Mandatario veracruzano.