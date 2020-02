Diputado panista propondrá reducir jornada laboral para incentivar productividad

De acuerdo con indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), desde hace 12 años México no registra crecimiento en productividad laboral, situación que ha generado que el país ya no sea prioritario para la inversión extranjera, consideró el diputado federal del PAN, Carlos Valenzuela.



Señaló que una forma de incentivar la productividad es el reducir la jornada laboral en horas y días a la semana.



"Reducción de 6 a 5 días en la jornada laboral, eliminar el sábado dentro de la jornada laboral y reducir de 8 a 7 horas la jornada. Desde el 2008 desgraciadamente no hemos aumentado la productividad laboral, es un indicador que recaba la OCED con distintas variables y que desafortunadamente nuestro país desde hace 12 años se mantiene estancado".



En países de Latinoamérica y de Europa ya se aplica la reducción de horarios y sólo se labora de lunes a viernes.



En Chile - afirmó - se trabaja un tercio menos que en México y la productividad es superior.



"Más tiempo trabajando no precisamente significa más eficiencia (...) muchas veces se puede hacer el trabajo de una jornada en 4 o 5 horas, estar esperando para cubrir unas horas no es precisamente que haga más eficiencia en el trabajo".



El legislador federal señaló que es una iniciativa que se presentará en la Cámara de Diputados y se convocará a los organismos empresariales y órganos sindicales para escuchar propuestas y que sea una ley integral.