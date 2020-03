Diputado pide a Alcaldes no tomar medidas “desesperadas” en contingencia por pandemia

Luego de que el presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes, rechazara ajustarse a las medidas federales y estatales para enfrentar la pandemia de coronavirus, el diputado local José Manuel Pozos Castro dijo que los Alcaldes deben tomar acciones que no provoquen pánico.



"El exhorto es a que se tomen las medidas que sean necesarias, no provocar pánico y si algún Alcalde quiere llevar a cabo acciones, que las haga sin sembrar pánico, que sean acciones que no perjudiquen, que no siembren incertidumbre, ni (haya) esos excesos de desesperación".



Y es que recientemente, dicho Ayuntamiento anunció 10 beneficios fiscales para la población ante la contingencia, como descuentos a impuestos para la ciudad, hecho por el cual el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, envió un oficio al Alcalde pidiéndole sólo atender las recomendaciones que se dictan a nivel federal por el Consejo de Salubridad General y a nivel estatal por el Consejo Estatal de Salud.



Al respecto, el Legislador consideró que todos deben tener el compromiso de tomar las acciones que se están solicitando por la Federación y el Estado.



"En los temas del Ayuntamiento yo no quiero meterme pero coincido en que se están haciendo las acciones que creemos más pertinentes. Tampoco creo que se tenga que crear un pánico sin sustento".



El titular de la Comisión de Procuración de Justicia dijo que hay que tomar en cuenta qué tipo de acciones se están autorizando, ya que muchos comerciantes, trabajadores de establecimientos o taxistas están sufriendo las consecuencias.



"Acabo de tener reuniones con un grupo muy importante de taxistas, de meseros, que se toman acciones y esto también puede ocasionar muchos problemas de gente que vive al día. Se tienen que ir tomando las medidas que se están implementado", concluyó.