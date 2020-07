Diputado por Río Blanco dice desconocer problemas en Hospital Regional

El diputado local Nahúm Álvarez Pellico dijo desconocer las quejas del personal médico del Hospital Regional de Río Blanco (HRRB), a pesar de que es parte de su Distrito.



Y es que trabajadores de este hospital informaron que renunciaron porque no les pagaron algunas quincenas, aunque habían sido contratados para atender tema de COVID-19. Al respecto, el legislador comentó que en estos casos el diálogo es importante.



"Desconozco el problema muy puntual y agradecería que pudieran ustedes (los medios de comunicación) hacerme el vínculo con esos conflictos que se están dando en estas zonas. Yo soy Diputado de esta región, de este Distrito, pero desconozco los problemas muy particulares que existen en el hospital", dijo.



Álvarez Pellico aseguró que sólo tiene conocimiento “general” sobre el tema.



"No conozco hasta este momento una persona en particular que viva esta situación, pero con gusto tocaremos las puertas para llegar al fondo de este problema que se vive".



De igual forma aseguró que hay suficientes camas, espacios y varias áreas que se han estado habilitando para la atención de COVID-19.



"Creo que eso se ha dado a conocer con la intensión de que la gente se cuide, no hay intensión de ya no querer aportar en salud, sino todo lo contrario".