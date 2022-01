Diputado propone iniciativa para permitir cambio de identidad de género en Veracruz

Ciudadanos en Veracruz podrían cambiar de género en sus actas de nacimiento sin ningún tipo de requisito, es decir, únicamente con el consentimiento libre del solicitante.Lo anterior de aprobarse la iniciativa del diputado del Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, quien este lunes propuso diversas reformas al Código Civil del Estado.En su propuesta el legislador petista planteó que el Registro Civil sea el encargado de substanciar el procedimiento administrativo para atender la solicitud de adecuación sexo-genérica del acta de nacimiento.Además, dicha instancia podrá llevar a cabo la actualización de los datos en los demás documentos e instituciones a que haya lugar, sin la necesidad de intervención del solicitante.“Por otro lado, para llevar a cabo el reconocimiento sobre la identidad de género, se pretende que sea sólo a través del consentimiento libre del solicitante, sin más requisitos que pudieran constituir violaciones a sus propios derechos humanos, como pudieran ser certificados médicos, psicológicos o algún tipo de peritaje”, señala la iniciativa.El proyecto de decreto establece que toda persona con capacidad legal podrá solicitar ante el Oficial del Registro Civil donde esté asentada su acta de nacimiento la rectificación de esta, para el reconocimiento de identidad de género, debiendo la autoridad hacer la anotación correspondiente.Para que la petición tenga validez, el solicitante deberá tener nacionalidad mexicana; ser originaria del estado de Veracruz; tener la mayoría de edad; comparecer personal y voluntariamente acorde a lo que disponga el reglamento interno del Registro Civil.También el peticionante deberá presentar la solicitud en forma escrita ante el Oficial del Registro Civil; o no contar con antecedentes penales o estar sujeto o sujeta a proceso judicial que afecté derechos de terceros.“Para los efectos del presente código, se entiende por identidad de género, la convicción personal e interna, tal como cada persona se perciba a sí misma, la cual puede corresponder o no, al sexo asignado en el acta primigenia.“Los efectos de la nueva acta de nacimiento para identidad de género realizados, serán oponibles a terceros desde su rectificación. Por ningún motivo los derechos y obligaciones de la persona que realice la rectificación de su acta de nacimiento, se modifican o extinguen con la nueva identidad jurídica, incluidos los propios del derecho de familia”.El diputado añade en su iniciativa que la solicitud que la persona interesada realice para la rectificación y expedición del acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género deberá ir acompañada del nombre completo del solicitante con firma autógrafa y huella dactilar; señalar los datos registrales asentados en el acta primigenia; proporcionar el nuevo nombre solicitado sin apellidos; indicar el género solicitado y bajo protesta de decir verdad manifestar que la solicitud la hace de forma personal y voluntaria;Además, deberán presentar copia certificada del acta de nacimiento tal y como aparece en el libro de registro; así como el documento original y copia fotostática de identificación oficial, y un comprobante de domicilio.El acta de nacimiento primigenia quedará resguardada y por ningún motivo se publicará ni expedirá constancia alguna, salvo por mandamiento judicial, petición ministerial o a petición del interesado.Al pedir a sus compañeros que dejen de lado sus creencias religiosas, el diputado Ramón Díaz dijo que la equidad y el respeto a los derechos consagrados en la carta magna deben ir más allá de discursos o dogmas.En ese sentido, expuso que, por largos años, la población LGBT+ de varios países ha luchado no solamente para remover los estereotipos y estigmas impuestos por la sociedad, sino también para lograr y alcanzar el respeto en sus derechos.“Sin duda que el tema que hoy me ocupa ha sido y sigue siendo controversial, lo que ha generado una fragmentación de opiniones entre los diversos sectores de la sociedad; por un lado, existen grupos que la respaldan y algunos más conservadores que están en contra”.Destacó que actualmente en 17 Entidades Federativas, los Congresos locales han llevado a cabo reformas a sus respectivos Códigos Civiles o Familiares, para establecer el reconocimiento en el cambio de nombre e identidad de género.“La presente Iniciativa de Reforma que hoy vengo a poner a consideración del Pleno para su análisis y discusión sobre el cambio de identidad de género, nos compromete al análisis profundo de esta iniciativa, pues de lo que se trata es de brindar un instrumento legal como lo es el acta de nacimiento, a toda persona que en determinado momento desee llevar a cabo este proceso; es decir, de lo que trata ésta Iniciativa, es de eliminar prejuicios que en muchos casos han llevado al aislamiento y humillación de muchos a causa de la exclusión; por lo que no debe verse esta iniciativa como un acto de generosidad, sino más bien como un acto de verdadera justicia hacia la población LGBT”, añadió.