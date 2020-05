Diputado que rechace recorte a partidos “quiere seguir viviendo del erario”: Gómez Cazarín

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, afirmó que en la sesión de este martes los diputados que “quieran seguir haciendo bolsa” quedarán exhibidos.



Ello, argumentó, si no respaldan la reforma a la Constitución que reduce los presupuestos de los partidos políticos en la entidad.



“En esta sesión que se va a transmitir, ahí se van a dar cuenta qué diputados quieren seguir haciendo la bolsa para ellos.



“Nosotros estamos decididos a que se cambien las cosas, pero va a ser evidente, el diputado que vote en contra de esta iniciativa es porque quiere seguir viviendo del erario”, declaró en entrevista.



El coordinador de los diputados locales de MORENA aseveró que sólo la reducción de los presupuestos de los institutos políticos pudo reunir a los dirigentes de la oposición, pero no temas como el pésimo servicio de agua potable que existe en Veracruz con el Grupo MAS, u otros asuntos que afectan a la ciudadanía, como la pandemia de COVID-19.



Recordó que en inicio la oposición rechazó la iniciativa debido a que proyectaba el voto electrónico, sin embargo, esa parte ya fue retirada.



“Se oponían a otro apartado en el tema de sexualidad (prohibiendo discriminación por preferencia sexual) que también se quitó; ahora se escudan con el tema de la reelección, cuando este asunto ya está en la Constitución federal”, argumentó.



Gómez Cazarín subrayó que la oposición está dando argumentos falsos y los dirigentes se están coordinando para no perder sus privilegios.



“Ojalá se reunieran para pedir la cancelación del contrato de agua o concesión del Grupo MAS en Veracruz; en Veracruz se paga el agua más cara del país y con un pésimo estado, eso es lo que deberían hacer los presidentes, preocuparse por el pueblo y no por su bolsa”, sostuvo.



Cuestionado sobre si el Poder Legislativo implementará medidas de austeridad, el legislador añadió que ya se ha hecho, pues en la primera Legislatura que no incrementa su presupuesto de forma anual como ocurría en el pasado.



“Les duele mucho que hagamos esto hoy; pero no es que les duela lo que le pasa a los veracruzanos, les está doliendo porque siente que se les va el dinero de su bolsa; hoy se van a exhibir los legisladores que voten en contra”, insistió.



Finalmente, dijo que los recursos que se ahorren se destinará para educación, salud “y lo que haga falta”.