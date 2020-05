Diputado Rodrigo García asegura que no se irá con MORENA

El diputado local Rodrigo García Escalante adelantó que ante su exclusión de la bancada del PAN por emitir su voto a favor de la Reforma Electoral que impulsó MORENA, no buscará incorporarse a las filas del grupo morenista y aclaró que su voto no fue en contra de ningún partido político.



Durante entrevista, el legislador dijo que se mantendrá como independiente y expuso que votó a favor de la gente que más lo necesita; “los partidos no pueden ser insensibles con los recursos de los veracruzanos”, dijo.



A decir de Rodrigo García, la contingencia sanitaria está cobrando miles de vidas, ha paralizado toda la economía y afecta a la sociedad, por lo que, los representantes populares “no podemos ser insensibles a las necesidades del pueblo”.



Ante ello, asentó que se deben buscar esquemas para reducir gastos y encaminar recursos a recuperar la economía e impulsar políticas públicas para regresar a la normalidad.



Con ello, se puede dar oportunidad a quienes más lo necesitan, dijo al agregar que será respetuoso de las decisiones de los partidos políticos, ya que lo importante en este momento es aplicar soluciones para los momentos complicados que se viven en Veracruz y México.



Cabe mencionar que Rodrigo García fue uno de los legisladores que votó a favor de la Reforma Electoral presentada por MORENA y la cual incluye la reducción de financiamiento a partidos políticos, así como disminuir de 4 a 3 años la administración de los presidentes municipales con posibilidad de reelección y la desaparición de consejos municipales del OPLE.



Con ello, a decir de García Escalante, se genera un ahorro de 2 mil millones de pesos en los próximos cinco años y esto será utilizado para combatir los estragos de la pandemia.



Y es que, tan solo el próximo año, el ahorro será de 500 millones de pesos, “que quede claro, mi voto no fue en contra de un partido político, yo voté a favor de la gente que más lo necesita, sé que es lo justo”, finalizó el ahora diputado independiente.