Diputado Sergio Hernández no se promocionó por Facebook, resuelve TEV

Al resolver el procedimiento especial sancionador 4 de 2020, promovido por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en contra del diputado local, Sergio Hernández Hernández, los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinaron que no incurrió en promoción personalizada, actos anticipados de campaña, propaganda gubernamental y uso indebido de recursos públicos.



Lo anterior, luego de que el partido denunciante alegara que en el mes de octubre, el legislador por el Acción Nacional (PAN) y actual precandidato a la Alcaldía de Xalapa publicó diversos mensajes en su cuenta de Facebook, relacionados con el desempeño de la actual administración municipal capitalina.



En la resolución, los togados concluyeron que no se actualizaban las presuntas violaciones imputadas a Hernández Hernández, toda vez que en ninguno de los mensajes se advertía “el ánimo del ciudadano de promocionarse como candidato a algún cargo de elección popular”, ni solicitaba el apoyo o el voto de la ciudadanía.



Añadieron que los mensajes publicados en dicha red social, por un lado tenían una crítica a la gestión del morenista Hipólito Rodríguez Herrero y en otro mensaje, se aludía a las experiencias que como persona ha tenido en el desarrollo de su vida, señalando como el eje para el logro de sus metas a la familia.



“Por lo que de tales mensajes, objetivamente no se advierte que el referido ciudadano se estaba promocionando (en ese entonces) con miras a contender por un cargo de elección popular municipal o estatal; tampoco se acreditó que en la emisión de tales mensajes, se haya hecho uso de recursos públicos”, refirieron los integrantes del TEV.