Diputados aprueban reforma que les permite ir por la reelección, sin dejar el cargo

En menos de una hora, con la dispensa de todos los trámites, la mayoría de Morena, PT, PES y PVEM en la Cámara de Diputados propuso y aprobó reformas legales que les permitirán reelegirse en el cargo sin solicitar licencia, por lo que podrán hacer campaña y precampaña sin dejar la curul.



EL UNIVERSAL publicó el 23 de febrero pasado que las bancadas se alistaban para alcanzar un acuerdo y definir las reglas con las que los actuales diputados podrán competir contra los candidatos



Apenas anoche la mayoría de Morena y aliados presentó ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la iniciativa de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y a la Ley de Partidos Políticos para regular la reelección consecutiva, que existe en la Constitución desde 2014.



Sin turno a comisiones ni dictaminación, a las 13:46 horas de hoy, el pleno aprobó incorporarlas a la orden del día y a las 14:37 las aprobó, tanto en lo general como en lo particular, con 254 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones.



Todo ocurrió de forma exprés, sin la presencia de diputados del PAN, PRD y PRI, que se ausentaron en protesta porque la Cámara decidió sesionar en plena contingencia por el coronavirus.



Por eso los diputados de Movimiento Ciudadano, quienes acudieron bajo protesta, denunciaron que los diputados de la 4 T dieron “albazo legislativo” para beneficiarse, pues podrán reelegirse en condiciones ventajosas, incluso por sobre sus compañeros de partidos, en las elecciones de 2021.



De última hora el PES propuso incorporar, y fue aceptado, un agregado para que puedan reelegirse también los legisladores que hubiesen accedido a un cargo por un partido que haya perdido el registro, lo que aplicará a los diputados de Encuentro Social, pues éste perdió el registro en 2018.



Fue esa reserva la que permitió, al menos, discusión de menos de una hora, pues la intención original era aprobar las enmiendas sin ningún debate. Éste fue breve y encabezado, ante la ausencia del resto de la oposición, por el coordinador de los diputados emecistas, Tonatiuh Bravo Padilla y la diputada Marta Tagle.



Pero fue Tagle, quien advirtió que al no tener que solicitar licencia los legisladores podrán obtener la postulación y reelegirse con ventaja sobre los demás compañeros de sus partidos, la que enfrentó a diputados de Morena, PES y PT , entre ellos al legislador petista Luis Montalvo Luna, quien se refirió a ella como “Marthita” y le inquirió si renunciará a reelegirse.



Por el PES Nayeli Savatori defendió que el de su partido es un caso atípico y cuestionó a Tagle –quien ya fue senadora de Mayoría-- que no sabe lo que es hacer una campaña, porque “todos nosotros sí nos ensuciamos los pies para ganar” o al petista Gerardo Fernández Noroña, quien acusó a MC de ser “personeros” del PAN para que hubiera debate y cuestionó éste pese a que se aceptaron sus propuestas.



Por el PVEM, Carlos Alberto Puente Salas, aseguró que no pasarán por encima de compañeros de partido pues habrá procesos internos.



Los diputados votaron a pesar de que la iniciativa que fue aprobada, con los cambios propuestos, fue circulada media hora antes de que se votara.



En 2014 se incorporó a la Constitución que los senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos, es decir dos legislaturas de 6 años, y los diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos, lo que sumará también 12 años.



De acuerdo a lo avalado, los diputados podrán seguir en el cargo y hacer precampaña y campaña y eso no será considerado ni actos anticipados de precampaña o ni de campaña.



Deberán cumplir con sus funciones legislativas (asistencias); no deben incurrir en actos anticipados de precampaña o campaña; no podrán realizar labores proselitistas mientras estén obligados a ir a sesión y –enunciativamente- no pueden disponer de recursos públicos humanos, materiales o económicos, en tanto que los partidos deberán cumplir condiciones de paridad en las postulaciones.



Lo aprobado hoy fue turnado al Senado para que sea analizado y votado cuanto antes, ya que el plazo para emitir las reglas de la reelección deberán emitirse antes del 31 de mayo próximo, es decir un año antes de las elecciones federales de 2021.