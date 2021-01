Diputados de la 4T, señalados de fomentar eventos, bailes y fiestas durante pandemia

México es el país con el índice de letalidad por COVID-19 más alto del mundo, pues por cada 100 contagios, 8.8 personas pierden la vida.



Por ello y ante la capacidad de transmisión del virus, las autoridades sanitarias federales y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en Veracruz han sido enfáticos en señalar que deben evitarse las reuniones sociales, guardar la sana distancia, usar cubrebocas, entre otras medidas básicas para evitar la propagación de la enfermedad.



No obstante, los miembros del Congreso de Veracruz, incluso del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), el mismo partido del Gobernador, han violado las normas y en plena pandemia han organizado bailes, mítines, festejos y hasta fiestas de XV años, siendo calificados en redes sociales como “covidiotas”, el término para referirse a aquellos que no han respetado el confinamiento ni las medidas sanitarias.



A pesar de que son quienes deben poner el ejemplo, tal como se los ha instruido el Mandatario estatal, los Diputados locales continúan vulnerando las recomendaciones sanitarias contra el COVID-19:



El mismo presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y líder de la bancada morenista, Juan Javier Gómez Cazarín, fue señalado a principios de esta semana en medios nacionales por presuntamente haber propiciado la asistencia de mil personas a un baile masivo realizado en Catemaco.



Gómez Cazarín fue acusado de ser uno de los promotores del evento, ya que difundió la realización del mismo en redes sociales.



Posteriormente, el Legislador rechazó haber incitado a la población a acudir al evento, afirmando que aunque los integrantes de Junior Klan sean sus amigos desde hace años, no quiere decir que haya organizado el baile.



Sin embargo, no es la primera vez que Gómez Cazarín es señalado de vulnerar las recomendaciones sanitarias.



En octubre, junto con los diputados locales Ana Miriam Ferráez, Víctor Vargas Barrientos, Elizabeth Cervantes de la Cruz y José Manuel Pozos Castro, asistió a un mitin del partido MORENA en apoyo a Porfirio Muñoz Ledo, organizado por el fallido aspirante a la dirigencia estatal, Esteban Ramírez Zepeta. A este evento acudieron más de mil personas.



Asimismo, medios del puerto de Veracruz han consignado las celebraciones realizadas por Gómez Cazarín en restaurantes de aquella ciudad, en ocasiones, en compañía de la diputada panista Nora Jéssica Lagunes Jáuregui.



Hasta XV Años...



Otro diputado morenista, Magdaleno Rosales Torres, mejor conocido como “Maleno”, en noviembre pasado fue objeto de críticas a nivel nacional por haber organizado, en plena pandemia, la fiesta de XV años de su hija, a la que acudieron más de 100 invitados.



Entre los asistentes se encontraban los diputados federales de MORENA, Jaime Humberto Pérez Bernabé y Julio Carranza Aréas, así como la diputada local de ese mismo partido, Jéssica Ramírez Cisneros.



Asimismo, el morenista Nahum Álvarez Pellico ha sido reincidente en estas prácticas violatorias de las normas sanitarias. Primero, el pasado mes de diciembre fueron difundidas imágenes del diputado en plena celebración, con música de banda en vivo y bebidas alcohólicas, en un restaurante de Xalapa, donde se encontraban alrededor de 40 personas, entre ellos, el propietario del establecimiento y el diputado local Alexis Sánchez García.



El miércoles 6 de enero, Nahum Álvarez organizó dos festejos del Día de Reyes, en donde concentró a 180 menores de edad sin importar que pertenecen a un grupo vulnerable.



Amado Cruz Malpica es otro diputado de MORENA que aprovechó el Día de Reyes para violentar las recomendaciones sanitarias, ya que el 5 de enero partió la Rosca de Reyes en un evento masivo con taxistas de la zona sur del Estado. Al evento también acudió la diputada federal por MORENA, Tania Cruz Santos.



Otra diputada que ha recibido críticas al respecto es la expanista y ahora morenista, Ana Miriam Ferráez Centeno, quien en septiembre organizó un evento masivo en un espacio cerrado al que acudieron mil 500 personas, que hizo con la finalidad de recabar firmas de adhesión a la propuesta de consulta popular sobre los expresidentes de la República.



Al evento también asistieron el diputado local José Magdaleno Rosales Torres, los diputados federales de MORENA Claudia Tello Espinosa y Jaime Pérez Bernabé, así como el secretario general con funciones de Presidente del Partido, Gonzalo Vicencio Flores.



Otro integrante de la bancada de MORENA, Carlos Jiménez Díaz, fue quien en julio del año pasado y sólo 6 días después de haber resultado positivo al COVID-19, acudió a sesión del Congreso sin siquiera portar un cubrebocas, siendo foco de infección para los demás diputados y el personal que labora en el Poder Legislativo.



Aunque el gobernador Cuitláhuac García ya hizo un llamado de atención a la Legislatura y exhortó a los diputados a que sean ejemplo de guardar las medidas sanitarias durante esta pandemia, han sido en su mayoría los legisladores de la bancada de su mismo partido (MORENA) quienes violan las normas para evitar contagio.



Por parte de la oposición, el legislador local Sergio Hernández Hernández, del Partido Acción Nacional (PAN) y propietario del restaurante “Varadero”, ha sido señalado de albergar “fiestas COVID”.



Las quejas de vecinos por las celebraciones y el riesgo sanitario provocaron que el pasado mes de diciembre autoridades municipales intentaran sancionar el establecimiento. No obstante, el inmueble cumplía con los lineamientos y continúa en operación.



También, Alexis Sánchez García, expulsado de Movimiento Ciudadano, patrocinó el “Grandioso Baile de Inicio de Año” llevado a cabo el 1° de enero en Tezonapa, Veracruz, en el que participó la banda Junior Klan. Se desconoce si en esa ocasión, el también diputado Juan Javier Gómez Cazarín, fiel seguidor y amigo de la agrupación, acudió al evento.



Estas prácticas, que también son realizadas por parte de la población, han provocado que la propagación del virus continúe y a la fecha, el gobernador Cuitláhuac García ha advertido que Veracruz está cerca de alcanzar nuevamente el color naranja en el semáforo epidemiológico.



Ahora, el Estado analiza aplicar una “Alerta Temprana” con acciones que eviten el aumento de casos de COVID-19 y ocupación hospitalaria, ya que municipios como Xalapa, Orizaba, Veracruz y Poza Rica están en riesgo de retornar a rojo.