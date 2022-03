Diputados de MORENA deben ponerse a estudiar para no ser exhibidos: Jesús Velázquez

El diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Velázquez Flores, auguró que el tipo penal de “delito en contra de la instituciones de seguridad pública” correrá con la misma suerte que el de ultrajes a la autoridad, que este lunes fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Señaló que los ministros siguen en el debate sobre esa reforma al Código Penal de Veracruz, por lo que estima que también será derogado.“Estoy seguro va a correr el mismo destino. Son delitos que dejan la puerta abierta para que sean utilizados a modo por parte de las autoridades y creo que eso es peligroso. Ya lo habíamos dicho. Hoy se declara inconstitucional y en ese sentido tendremos que estar esperando la libertad de todos aquellos que fueron detenidos por el delito de ultrajes a la autoridad”, manifestó.En entrevista, el Legislador perredista comentó que con el fallo de la SCJN “no les quedará otra opción más que devolverles la libertad”, considerando que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez debería “pedirle perdón a todas aquellas personas que han sido destruidas en su vida” acusadas por este ilícito.Velázquez Flores insistió que este tipo penal “lo quisieron aplicar a contentillo” y ahí están los resultados por parte del máximo Tribunal Constitucional del país, que lo invalidó de la ley punitiva del Estado.“Con eso tendrá que venir la libertad, la liberación inmediata de todas aquellas personas que han sido detenidas por este delito y que injustamente estaban purgando procesos mal habidos e ilegales como hasta este momento se está demostrando”, enfatizó.El integrante de la Cámara Baja del Congreso de la Unión señaló que con este revés la Legislatura de Veracruz se ha convertido “en el cliente favorito” de la Suprema Corte, quien le ha estado corrigiendo los errores legislativos que ha cometido.“Veíamos hace unos días una campaña férrea del Gobernador del Estado defendiendo el tipo penal de ultrajes a la autoridad, pidiéndole a la Corte que no lo echara abajo, que no lo declarara inconstitucional (…) no es necesario o no sería necesario que el Gobernador se exhibiera tanto, pudiera hacer que sus legisladores se pongan a estudiar. Es muy lamentable lo que pasa en Veracruz”, afirmó.Si bien reconoció que el Congreso local ha pasado por “etapas difíciles”, la anterior Legislatura y la actual “han dejado mucho que desear la ciudadanía”, ya que a su decir “nos damos cuenta que no está funcionando correctamente el Congreso de Veracruz. Hay que reconocer que en este delito, no había otra manera que la que resolvió la Corte de declararlo inconstitucional”.