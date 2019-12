Diputados de MORENA niegan que Cuitláhuac “jalara orejas” por presupuesto 2020

La noche de este jueves, previo a que discutan la Ley de Ingresos 2020 del Gobierno del Estado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez acudió al Congreso local para reunirse con diputados de MORENA, confirmó el legislador José Manuel Pozos Castro.



El morenista negó que el titular del Ejecutivo “haya jalado las orejas” porque no había consenso para la aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal del próximo año.



Manifestó que la reunión fue únicamente con los diputados morenitas en donde le plantearon los ajustes que se hicieron al proyecto de presupuesto, con la finalidad de privilegiar la justicia social.



Sostuvo que la reunión transcurrió en un clima de respeto entre Poderes y reiteró que el Legislativo no está subordinado al Ejecutivo.



“Yo quiero decir que no hay jalón de orejas, hay comunicacion, respecto y coordinación entre los Poderes. Nos dio mucho gusto recibir al Gobernador y fue la oportunidad para platicarle y hacerle saber y sentir la opinión del Poder Legislativo para poder hacer algunos ajustes, que la ciudadanía a nosotros, como representantes del pueblo de Veracruz, (...) tenemos conocimiento, la obligación, (...) la relación es cordial y respetuosa”, dijo.



En este sentido, reiteró que no hay subordinación entre poderes, sino coordinación y comunicación.



Pozos Castro señaló que durante la reunión, el Gobernador fue respetuoso, entabló un diálogo y se le expuso la opinión de los diputados sobre la justicia social.



“Hablamos prácticamente de todos los rubros que son necesarios, se habló de que tenemos que seguir dando ejemplo de austeridad y tratando mucho la relación con los Presidentes Municipales, en primer lugar capacitarlos para que ejerzan responsablemente sus presupuestos y no caigan en abusos de mal uso de los recursos”.



Hoy, agregó, la preocupación es que los Alcaldes estén capacitados para evitar que caigan en errores en la administración de los recursos y si alguien comete un error, se pueda actuar con todo el peso de la ley.