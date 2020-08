Diputados de MORENA niegan violar ley por desdeñar al suplente a Alcalde de Actopan

El diputado local por MORENA, José Manuel Pozos Castro, aseguró que el Congreso del Estado ha dado cumplimiento al mandato en el caso del municipio de Actopan y no cayó en desacato, como ha argumentado el PAN , partido que demanda la designación en el cargo del suplente a Alcalde, Alfredo López Carreto."No hay desacato, hay que conocer la Ley Orgánica. Por eso hay que debatir con conocimiento y con elementos suficientes. El Congreso ha dado cumplimiento al mandato. Cuando se debate sin sustento y se debate en restaurantes y café, eso no necesita Veracruz", dijo.Cabe recordar que luego de revocarse el mandato del alcalde Paulino Domínguez, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral federal ordenó restituir en su cargo al suplente José Alfredo López Carreto, quien previamente rechazó asumir la Alcaldía, por lo que se designó en el puesto a un Regidor."Me da gusto que participen todas las fuerzas políticas en el Congreso, pero que participen con propuestas que le hagan el bien a Veracruz, no que se debatan con agresiones y con ofensas", dijo el Diputado ante los reclamos a favor del suplente Es preciso resaltar que, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, Joaquín Guzman Avilés aseguró que en el caso Actopan el Congreso del Estado realizó un desacato.Recientemente, el PAN informó que promoverá una controversia constitucional contra el presidente de la Junta de Coordinación Politica del Congreso, Juan Javier Gómez Cazarín; el secretario general de la Legislatura, Domingo Bahena Corbalá y contra el presidente de la Mesa Directiva, Rubén Ríos Uribe.Esto, debido a que tampoco atienden una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dejó sin efecto la sesión de Cabildo de Actopan en la que se nombró como Alcalde al Regidor.