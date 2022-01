Diputados de MORENA planean citar a Grupo MAS ante quejas por corte de agua

Diputados de MORENA buscan citar a los responsables del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) ante las constantes quejas de los ciudadanos por su mal servicio y los cortes del servicio de agua potable a quienes no pueden pagar el servicio.Como presidente de la Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento y representante del Distrito XIV con cabecera en Veracruz, el diputado Fernando Arteaga Aponte, afirmó que no se les puede negar este servicio a los ciudadanos.“Lo primero que queremos es parar los cortes de agua y tratar de que el Grupo MAS tenga una reunión de trabajo con los representantes del Congreso del Estado y lleguemos a acuerdos momentáneos para que no se le corte el agua a nadie”, anunció el morenista.Además, requirió a sus homólogos apoyar el exhorto que presentó para que la empresa mixta no incurra en la suspensión del suministro de agua potable, apuntando que el pasado 25 de noviembre del 2021 hizo esta propuesta mediante un anteproyecto, por lo que espera que sea aprobado la próxima semana por el Pleno.“El lunes (31 de enero), que tenemos la sesión, vamos a pedir al Congreso, a la mayoría de los diputados que ese exhorto ya se haga llegar al Grupo MAS”, declaró.Criticó que la crisis por la pandemia y la falta de trabajo ocasionó que muchos ciudadanos en Veracruz y Medellín de Bravo no hayan podido pagar por el servicio. Además, ciudadanos han exhibido la mala calidad de agua potable que reciben en sus hogares, lo que es un factor para poder retirarle la concesión.“Vamos por la concesión del agua porque no es posible que lleven varios años y tengamos un municipio en el abandono en toda la estructura; las tuberías, los pozos de agua, las bombas y no hay el servicio que quisiéramos”.