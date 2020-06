Diputados de MORENA solapan anomalías en sus municipios, critican en Rafael Delgado

El síndico del Ayuntamiento de Rafael Delgado, Julián Cotlami Cocotle, criticó que los diputados locales de MORENA denuncien las irregularidades que hay en Ayuntamientos encabezados por institutos políticos de oposición pero solapen las que hay en los municipios que gobierna su partido.



En comentarios emitidos en redes sociales, al responder a la queja pública hecha por Regidores de Ixtaczoquitlán que señalan irregularidades en las sesiones de Cabildo, ya que no hay convocatoria y sólo les hacen firmar documentos, Cotlami Cocotle consideró que seguramente los dos ediles zoquitecos han sufrido abuso de autoridad desde hace tiempo y ahora se han cuenta los diputados.



“Yo a Naum (sic) , a Cristina, les he dado a conocer que desde 2019 no me citan a Cabildos, no han tomado en cuenta mi petición, se hacen los occisos, hasta ahora no tengo respuesta de estos amigos”, expresó el Rdil.



Descalificó la actuación de los diputados del Morena, pues señaló que es una mentira que sean vigilantes de que se cumpla la ley orgánica, pues si así fuera serían parejos en ver esta situación en todos los municipios, lo que no ha ocurrido en su caso.



Y es que mientras ahora los diputados del MORENA se unen para denunciar las anomalías que ven en Ixtaczoquitlán, no hacen lo propio en el caso de Rafael Delgado, en donde el Síndico lleva prácticamente desde el inicio de la administración denunciando irregularidades.



Entre ellas, está el que nunca se le convoca a sesiones de Cabildo, se le ha clausurado su oficina y además desde enero del año pasado no le pagan ni a él ni a su auxiliar Oscar Román Morales, pues cada vez que llegan a cobrar, nunca está su cheque y le dicen que hable con la alcaldesa Isidora Antonio Ramos, a pesar que de incluso ya hay una orden de juez para que le paguen puntualmente, lo cual no ven ni los diputados locales ni ninguna otra autoridad de ese partido.