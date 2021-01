Diputados de Veracruz no apoyan a productores de café

El sector campesino ya no quiere ser usado como bandera política en las próximas elecciones, pues siguen sumidos en el rezago ante la falta de apoyo y de iniciativas de los diputados quienes no han hecho nada por la caficultura, recriminó el líder del Barzón Cafetalero, Rómulo Melchor Vallejo.



Explicó que actualmente hay unos 80 mil productores en Veracruz, entidad que ocupa el segundo lugar como productor nacional del aromático.



"Lamentablemente tenemos diputados grises, su actividad parlamentaria ha sido muy gris, no han hecho ninguna acción que merezca el reconocimiento de la sociedad y eso deja mucho que desear, se sacaron la rifa del tigre, se pegaron en la ola de Andrés Manuel y sin comprar boleto se sacaron la lotería, ya no queremos esos perfiles" argumentó el entrevistado.



Dijo que se necesitan legisladores comprometidos con el campo y la ciudad, pues no están siendo atendidos como se merece.

Melchor Vallejo expuso que hay una gran tarea de los legisladores quienes siguen prometiendo sin cumplir y eso es lamentable.