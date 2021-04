Diputados de Veracruz no hacen bien las cosas: Abogado

La orden que dio un Juez federal al Congreso del Estado de anular el nombramiento de la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre para restituir al togado Roberto Dorantes Romero, es una muestra más de que los diputados no hacen bien las cosas, indicó el secretario del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, Juan Oropeza Flores.



“Mientras los diputados no pregunten ni se asesoren, serán de alguna manera corregidos. El no respetar la ley conlleva a situaciones como las que en este momento están sucediendo. No entiendo por qué el Congreso nombra magistrados sin justificar la remoción del que va a ser sustituido y peor aún, si el togado promovió un amparo contra esa remoción. Tan lógico es que se tengan que esperar en tanto se resuelve el amparo que haya promovido el quejoso”.



Lamentó que se hagan las cosas al revés, pues insistió que si los diputados se hubieran esperado a la resolución del amparo, no se estaría padeciendo lo que ahora se está viendo.



“Por lógica, si el Magistrado ganó el amparo, lo tienen que reinstalar como tal, con las mismas condiciones y términos y decirle a la Magistrada que se tiene que esperar. El mismo amparo da la instrucción para efectos de que se revoquen los acuerdos, que fueron emanados a través del Congreso en una Gaceta Oficial del Estado y bueno, en este momento les ordena que tienen que revocar esos acuerdos y que las cosas vuelvan al estado que tenían”.



Finalmente, el integrante de este colegio de abogados cuestionó el trabajo de los asesores legales de los diputados, pues se repiten las historias y los errores. “Ya lo saben, si no se respeta la ley, la consecuencia es que el quejoso se vaya al amparo, se lo otorguen y venga la remoción de la persona que nombraron”.