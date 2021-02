Diputados deben buscar opinión de científicos para legislar, plantea investigadora

La desaparición de los fideicomisos a los centros de investigación ha generado una limitante para la ciencia gubernamental, así lo informó la directora académica del Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica (CIAE), Cecilia Montero de Jesús.



En entrevista para el programa La Tropa Rosa a través de AlCalor Político.com y TeleClic.tv, conducido por Katia Dorantes, Ilse Escalante y Noreli Morales, dijo que los recursos que se aportaban por medio de los fideicomisos sería importante ponerlos en la mesa nuevamente, pues se pudieron buscar otras formas de evitar la corrupción.



"La ciencia gubernamental se ve limitada. Esos fideicomisos son importantes para ciertos sectores, más para la ciencia. Es urgente ponerlo en la mesa, eso sí me queda claro. Entiendo que hay problemas de corrupción. Sin embargo, no debemos de limitar esos recursos que son necesarios. Lo que creo que se necesita hacer es mejorar el mecanismo de transparencia de esos recursos".



Y es que comentó que esta decisión tuvo consecuencias adversas para estudiantes, investigadores y demás proyectos que no tenían nada que ver con la corrupción.



Durante el programa alusivo al Día Internacional de las Mujeres y Niñas en la Ciencia, la también Vicepresidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia resaltó la importancia de contemplar la opinión y experiencia de los investigadores en el Congreso, esto con el fin de respaldar leyes.



"Necesitan buscar a los verdaderos científicos para poder tomar las decisiones, porque eso también va a repercutir en la sociedad que tengamos, las leyes que se determinen y las leyes que se modifiquen. Obviamente ellos necesitan a la gente experta en la área para tener las decisiones correctas. No sólo en el tema de salud, también en medio ambiente, tecnología".



A pesar de que sólo un mínimo porcentaje de mujeres está participando en proyectos científicos, su voz ha tenido mayor relevancia en la actualidad y durante la pandemia COVID-19, aseguró Montero de Jesús.



"Hay una brecha muy grande que romper. Entiendo que las mujeres están en un punto importante de romper el cascarón y salir. Creo que necesitamos familias sanas, familias libres de violencia, necesitamos espacios donde una niña se sienta contenta y que no esté preocupada si va a estudiar o no ciencia. Necesitamos familias que estén unidas. Yo creo que esa es la pieza fundamental para que existan más niñas científicas".



Además, consideró necesario recuperar espacios que se otorgaban para la ciencia en el Estado, difundir información a través de los medios comunicación y reestructurar el plan de estudios de las instituciones educativas.



Respecto al Plan Ares, que es una propuesta para realizar la primera exploración mexicana tripulada a Marte, desarrollada por el Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica con el apoyo de la NASA, detalló que continúan con el proceso de solidificar el proyecto.