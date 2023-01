Diputados del PAN piden remoción de Presidenta del TEV

Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) solicitaron en el Congreso del Estado la remoción de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vázquez, por presuntamente no garantizar la imparcialidad en todos sus actos.En entrevista, la diputada Verónica Pulido Herrera expuso que este año inicia el proceso electoral, y es de vital importancia que las autoridades electorales deban tomar acciones sin mirar colores de partidos, pues sólo de esta manera se dará certeza de unas próximas elecciones limpias y apegadas a la legalidad.“Exigimos la remoción del cargo debido a que no está demostrando lo que marca la constitución y las leyes para la encomienda de una magistrada, en este caso electoral la verdad es que estas acciones donde se ha visto preferencia hacia Morena, hacia el partido del poder, preocupan ya que se teme que no se respeten los principios de imparcialidad, legalidad y transparencia”, explicó la diputada, al tomar la palabra en el Congreso.Añadió que la remoción de la Magistrada Tania Celina de la titularidad del TEV ya fue solicitada de conformidad con el artículo 118 Numeral 1 de la LEGIPE, el cual establece que los magistrados electorales podrán ser privados de sus cargos en términos del Título Cuarto de la Constitución y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos aplicables.De la misma manera, la legisladora panista sentenció que el Congreso de Veracruz no puede permitir se violente la ley y los principios de la función electoral, toda vez que no se respeta el artículo 117 Numeral 1 de la LEGIPE.Refirió que la Constitución Política del Estado de Veracruz, en su artículo 66 apartado B, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), en su artículo 105, señalan que las autoridades electorales deben cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad.La diputada Pulido Herrera, recordó que en el año 2021 emitió su voto a favor de la anulación de la elección de la alcaldía del Ayuntamiento del Puerto de Veracruz, resultado que fue validada después por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.Otro indicio de la parcialidad de la Magistrada citado por la diputada Verónica Pulido fue el sucedido en febrero del año 2022, cuando de nuevo votó a favor de anular la elección del dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), elección que también fue validada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.Y una última señal de la parcialidad de la Magistrada Vázquez Muñoz fue su asistencia a una reunión con militantes de la organización “Unidos Todos”,La diputada panista, también hizo mención que la Magistrada Tania Celina, después de asumir la presidencia del Tribunal Electoral, presumió en redes sociales una fotografía con el presidente Estatal del partido Morena, subiendo hasta selfies en sus redes sociales.Por lo anterior “son estos actos con el que violenta el principio de imparcialidad al que está obligada a ceñirse” finalizó la legisladora.