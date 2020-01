Diputados dicen tener “la fuerza de Dios”; matrimonios gay no se aprobarán, advierten

El diputado coordinador del grupo mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, Gonzalo Guízar Valladares; de la fracción PRI-PVEM, Jorge Moreno Salinas, así como la coordinadora del grupo “Acción Nacional Veracruz”, María Josefina Gamboa y del grupo del PAN, Omar Miranda, aseguraron que la iniciativa que permite el matrimonio gay no será aprobada.



Sin embargo, hasta el momento quienes se oponen formalmente al proyecto son 14 de los 50 integrantes del Congreso y para avalar los cambios al Código Civil sólo se requiere de 26 votos, es decir, conseguir mayoría simple.



Al salir con los manifestantes que acudieron a las inmediaciones del Congreso del Estado este jueves, subrayaron que “cuentan con la fuerza de Dios”, de ahí que es posible que la reforma al Código Civil se quedará en la congeladora legislativa.



“Esa reforma no tiene que pasar, no pasará; no es en contra de alguien es a favor de la familia, que quede muy claro. Lo que la naturaleza no da no lo puede otorgar un Código, el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer”, señaló Moreno Salinas.



El legislador priísta subrayó que ellos mantendrán esta idea y lo lograrán al contar “con la fuerza de Dios”.



Por su parte, Guízar Villadares aseveró que también cuentan con el respaldo del coordinador del grupo MC-PRD, Alexis Sánchez García, aseverando que incluso hay diputados de MORENA que coinciden con su postura.



Garantizó que atenderán a los representantes de todos los grupos en contra de dicha reforma al Código Civil, por lo que los invitó a conformar una comisión.



“Hay conocimiento, al menos en la palabra, en el diálogo, hay gente de todas las fuerzas políticas, incluyendo a MORENA, que coinciden con el tema del no a la reforma, no vayamos a malinterpretar las cosas y a decir cosas que agredan a los que son aliados, es un movimiento que busca como objetivo el no a la reforma”.



Consideró que se tiene que sumar a todos quienes estén a favor y escuchar con respeto a quienes no coincidan.



Por su parte, la legisladora María Josefina Gamboa Torales dijo que el PAN siempre ha tenido una postura ideológica en contra de esta reforma, reiterando su compromiso de no avalar un cambio legislativo.



Al ser cuestionados sobre cuántos diputados se oponen a la iniciativa dijeron que 14, aunque para modificar el Código Civil sólo se requiere de 26 de los 50 diputados locales del Congreso veracruzano.



Añadieron que están buscando sumar a otros legisladores, pues de acuerdo con Miranda es un tema de convicción de defender a la familia como una institución.



Pidió generar un dialogo claro, con respeto y concordia entre diputados que podrían sumarse en contra.