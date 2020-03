Diputados federales de MORENA exigen que Secretaria del Trabajo de Veracruz sea destituida

Diputados federales del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), exhortan al Gobernador del Estado a que realice ajustes en su gabinete y separe del cargo a la secretaria del Trabajo, Guadalupe Argüelles Lozano, a quien acusaron de realizar actividades políticas a favor de su pareja, el actual secretario general del partido, Gonzalo Vicencio Flores, quien actuó de manera violenta en contra de manifestantes en Tantoyuca.



Durante conferencia de prensa en la capital del Estado, los legisladores Jaime Humberto Pérez Bernabé y Claudia Tello, explicaron que derivado de que se mantienen tomadas las oficinas de Bienestar en el municipio de Tantoyuca, el pasado miércoles, a una oficina de SEDESOL, llegó la titular de la STPSyP con su esposo y agredieron a los inconformes.



Relató que a través de un video se observa que ambos llegan en un vehículo oficial e incluso acompañados por elementos de la Fuerza Civil y al arribar al lugar se dirigieron de manera déspota y prepotente hacia quienes mantenían tomadas las oficinas.



“Los manifestantes acusan actos de corrupción, pero en lugar de que se presente el titular de SEDESOL a entablar el diálogo y resolver esta solución, acude la Secretaria del Trabajo y uno de los inconformes fue golpeado de manera directa por Gonzalo Vicencio”, puntualizaron.



A decir del diputado, todos los secretarios y funcionarios de MORENA, deben actuar de manera ética, correcta y profesional, además de que deben recordar que no representan a una expresión política, sino al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.



“Lo lamentable de los hechos es que esta secretaria Guadalupe Arguelles, en un inicio estuvo involucrada en acciones de nepotismo por su hija, posteriormente se vio involucrada en actividades netamente políticas, para favorecer a su esposo Gonzalo Vicencio, ya que busca y aspira ser el dirigente interino del partido”, expuso.



Incluso, el Legislador federal dijo que por ese actuar de intromisión en el partido, se le llamó la atención y se le puso un ultimátum para que definiera si se quedaba en su cargo o en la actividad política en el instituto.



No obstante, la funcionaria estatal continúa con las mismas acciones y eso no debe permitirse, asentó el entrevistado.



“Creo Gobernador que es el momento de que se tomen acciones necesarias muy acorde a lo que la sociedad está pidiendo”, dijo al definir como lamentable que la funcionaria y el secretario del partido realicen este tipo de acciones de violencia a hacia quienes están inconformes con posibles actos de corrupción en SEDESOL de Tantoyuca, por parte de la coordinadora, Dora Elena Hernández Gómez.



Para finalizar, ambos diputados pidieron a mandatario estatal que ponga un alto a la Secretaria del Trabajo ya que ambos integrantes del partido no pueden actuar como una pareja que comete abusos y menos agresiones a inconformes que tienen su derecho a manifestarse.