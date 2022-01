Diputados federales organizan Parlamento Abierto para discutir la reforma eléctrica

El presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el veracruzano Sergio Gutiérrez Luna, informó que del 17 de enero al 15 de febrero se realizará el Parlamento Abierto para debatir la propuesta de reforma eléctrica que, al aprobarse, podría incidir en la disminución de las tarifas de energía que se pagan en Veracruz.En conferencia de prensa digital con más de sesenta periodistas de diferentes regiones de la entidad, Gutiérrez Luna explicó que la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador enviada el 30 de septiembre a la Cámara de Diputados generó opiniones encontradas.En este sentido, explicó el legislador minatitleco, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Poder Legislativo acordó este miércoles el calendario del Parlamento Abierto para el análisis, discusión y debate de la propuesta de reforma.Añadió que con este mecanismo habrá debate “queremos hacerlo de cara a la sociedad, que se enteren de la problemática del sector eléctrico y finalmente que se decida por lo que nosotros queremos, que todos paguemos menos por la luz; si seguimos con este esquema las tarifas no bajarán”, expuso.En la presentación pública de la iniciativa el 1 de octubre pasado, el presidente López Obrador argumentó que la reforma es para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el propósito de garantizar a la población precios justos por el servicio de energía eléctrica, entre otros aspectos.Con periodistas del norte, centro y sur de Veracruz, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Sergio Gutiérrez, dijo que de manera adicional los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena realizarán foros en la mayoría de los distritos del país para difundir directamente el tema de la reforma eléctrica.“Estaré acudiendo a varios foros en Veracruz y en otros estados del país. Esa será una actividad muy concreta de los diputados de Morena. Los foros del parlamento son un acto institucional de la Cámara” puntualizó el minatitleco quien se mantiene aislado siguiendo el protocolo de salud.Este miércoles, la Jucopo acordó invitar a la ceremonia inaugural del Parlamento Abierto a las y los gobernadores de los estados de la Federación, y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.De igual forma, se formuló la invitación a las personas interesadas en el tema: administradores, directores, representantes y ejecutivos de alta dirección de empresas relacionadas con el sector energético y la industria eléctrica, así como organizaciones académicas, entidades públicas y expertos en la materia.La fecha límite para el registro, así como para recibir documentos de las personas que soliciten participación en los foros y, en su caso, la remisión de propuestas, presentaciones y material informativo, será el 12 enero de 2022.Para el registro de las solicitudes de las personas, cuya participación se inserte en los temas a desarrollar en la segunda semana de los foros, la fecha límite será el 19 de enero y así cada semana.Calendario de los trabajos de análisis y debate del Parlamento Abierto para la propuesta de reforma eléctricaTEMA UNO: El Sistema Eléctrico creado por la reforma de 2013Lunes 17 de enero de 2022, Inauguración de los foros.Foro 1: Antecedentes: ¿Cómo llegamos a la reforma de 2013? Los principales resultados y problemáticas de las reformas anteriores. Formato: Mesa en Comisiones Unidas de Energía y de Puntos Constitucionales.Martes 18 de enero de 2022Foro 2: Redes eléctricas, Generación: Sociedades de Autoabastecimiento, Productores Independientes de Energía (PIES), Subastas de largo plazo, y Proyectos de Generación Posteriores a la Reforma de 2013.Formato: Diálogo con la Jucopo.Miércoles 19 enero de 2022Foro 3: Despacho, Mercado Eléctrico y Contratos Legados.Formato: Debate organizado por el Canal del Congreso.Jueves 20 de enero de 2022Foro 4: Mecanismos de transferencias a la Iniciativa Privada. Certificados de Energías Limpias (CELS). Energías limpias: Inversión Privada y Comisión Federal de Electricidad (CFE).Formato: Debate organizado por el Canal del Congreso.TEMA DOS: El Papel del Estado en la Construcción del Sistema Eléctrico NacionalLunes 24 de enero de 2022Foro 5: Creación de la CFE y electrificación nacional, nacionalización de la Industria Eléctrica, liberalización de la generación y comercialización eléctrica; participación del sector privado en la Industria Eléctrica.Formato: Mesa en Comisiones Unidas de Energía y de Puntos Constitucionales.Martes 25 de enero de 2022Foro 6: El Estado como garante de la soberanía y del Sistema Eléctrico Nacional.Formato: Mesa en Comisiones.Miércoles 26 de eneroForo 7: Sistema Eléctrico, Seguridad Energética y Seguridad Nacional, Formato: Diálogo con la Jucopo.TEMA TRES: Objetivos planteados y resultados de la reforma de 2013Jueves 27 de enero de 2022Foro 8: El procedimiento de discusión y aprobación de la reforma energética del 2013.Formato: Debate organizado por el Canal del Congreso.Lunes 31 de enero de 2022Foro 9: Planeación del Sistema Eléctrico y su impacto en la confiabilidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional.Formato: Debate organizado por el Canal del Congreso.Miércoles 2 de febrero de 2022Foro 10: Impactos económicos y financieros para la CFE y la hacienda pública de las reformas energéticas y su sostenibilidad.Formato: Diálogo con la Jucopo.Miércoles 2 de febrero de 2022Foro 11: Costo de las tarifas: residencial e industrial, evolución de la oferta y demanda, fuentes generadoras de energía, renovables y no renovables.Formato: Debate organizado por el Canal del Congreso.Jueves 3 de febrero de 2022Foro 12: La importancia del servicio público de la CFE, empresa de control directo presupuestario o empresa productiva del Estado: gobernanza, transparencia y rendición de cuentas.Formato: Mesa en Comisiones Unidas de Energía y de Puntos Constitucionales.TEMA CUATRO: Aspectos constitucionales y legales de la iniciativaJueves 3 de febrero de 2022Foro 13: Aspectos constitucionales y legales de la iniciativa de reforma eléctrica.Formato: Debate organizado por el Canal del Congreso.Martes 8 de febrero de 2022Foro 14: Convencionalidad de la iniciativa de reforma eléctrica: T-MEC vs Reforma eléctrica.Formato: Debate organizado por el Canal del Congreso.Martes 8 de febrero de 2022Foro 15: Cambio constitucional para un nuevo Sistema Eléctrico y su régimen transitorio; competencia en la adquisición de energía del sector privado para abastecer el servicio público de electricidad. Formato: Diálogo con la Jucopo.Miércoles 9 de febrero de 2022Foro 16: Transición Energética soberana y litio como área estratégica. Formato: Diálogo con la Jucopo.TEMA CINCO. Medio ambiente y Transición EnergéticaJueves 10 de febrero de 2022Foro 17: Energías limpias y medio ambiente.Formato: Mesa en Comisiones Unidas de Energía y de Puntos Constitucionales.Lunes 14 de febrero de 2022Foro 18: Medio ambiente, Agenda 2030 y cambio climático.Formato: Mesa en Comisiones Unidas de Energía y de Puntos Constitucionales.Martes 15 de febrero de 2022Foro 19: Misión social y desarrollo productivo de la CFE.Formato: Diálogo con la Jucopo.