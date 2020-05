Diputados locales de MORENA traicionaron a Veracruz y al Presidente: Rojas-Díaz Durán

Los diputados locales de MORENA en Veracruz despojaron a los ciudadanos de su derecho a la revocación de mandato del Gobernador. Es un derecho del pueblo poner o quitar a los gobernantes. Traicionaron al pueblo de Veracruz, al presidente de México y a MORENA, manifestó Alejandro Rojas-Díaz Durán, aspirante a la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional.



A través de un video que subió a sus redes sociales, el Senador suplente de Ricardo Monreal Ávila expresa que “estoy muy indignado, molesto, inconforme, porque los diputados locales en el Congreso les despojaron, les robaron a los ciudadanos veracruzanos el derecho legítimo de poder revocar o no el mandato del Gobernador”.



“Esa es una tropelía y es una deslealtad política al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se va a someter a revocación de mandato en el 2022. Los Gobernadores de MORENA deberían poner el ejemplo y Cuitláhuac Garcíadebe vetar esa reforma, porque los diputados de MORENA violaron el estatuto de MORENA, que ahí dice claramente que vamos a promover el plebiscito, el referéndum, la consulta popular y la revocación de mandato”.



“Morenistas, lopezobradoristas de Veracruz. Envíen a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las quejas para que los sancionen, porque están traicionando el espíritu fundacional del movimiento y al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que el pueblo pone y el pueblo quita”.



“Es hora de Veracruz. Si el Gobernador de Veracruz no ha dado el ancho no es problema de MORENA, es problema del Gobernador. Los veracruzanos tienen todo el derecho de decidir si se queda o se va y ustedes los diputados no tienen ningún derecho de despojarlos y de quitarles ese derecho. Así que yo se los voy a devolver ahora que sea presidente nacional de MORENA”, concluyó.