Diputados locales deben reducir sus ingresos al 50%, acepta el legislador Zárate Díaz

El diputado local del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Luis Ronaldo Zárate Díaz, aceptó que los integrantes de la LXVI Legislatura perciben un monto mensual por 143 mil 123 pesos con 38 centavos, cada uno y se pronunció por hacer efectiva una reducción del 50 por ciento a estas percepciones.Tal como se observa en la Plataforma Nacional de Transparencia, los diputados veracruzanos reciben casi 150 mil pesos mensuales bajo los siguientes rubros:• Gratificación mensual: $31 mil 410 pesos con 94 centavos;• Dieta mensual: $26 mil 712 pesos con 44 centavos;• Apoyo económico mensual (Subsidio legislativo): $40 mil pesos;• Apoyo económico mensual (Gestoría y Desarrollo): $45 mil pesos.Al respecto, Luis Ronaldo Zárate reconoció que a pesar de que una de sus propuestas de campaña fue reducir el salario de los diputados al 50 por ciento, es una tarea que aún no ha podido cumplir.“Hasta ahorita no hemos podido tener ese acercamiento con todos los diputados (…) durante estos cuatro meses que estamos como legisladores he platicado con algunos compañeros del movimiento y lo ven muy bien. Hay otros diputados que no te dicen sí, no te dicen no pero tenemos que dar el ejemplo”, expuso.A decir del diputado morenista, se hará la propuesta oficial para la reducción del sueldo y destacó que si no lo hace él, se hará a través de la Junta de Coordinación Política, “porque es un tema que fue un compromiso de un servidor y es algo que ha mencionado el Presidente de la República, es algo que ha dicho el Gobernador y además está en la Ley”.El Legislador refirió que los Magistrados del Poder Judicial en su momento escucharon la petición del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y redujeron sus salarios “y fue muy bien reconocido pero debemos también decir que nosotros como diputados no lo hemos hecho”, reconoció.Sobre su propuesta de reducción del 50 por ciento en el salario a todos los legisladores, consideró que algunos diputados no aceptarán ese monto, por lo que es un tema que se discutirá.“Pero de que la propuesta va, ¡va!”, aseveró al reconocer que la dieta que reciben es de más de 58 mil pesos y aparte la compensación, apoyos para viáticos, etcétera “y se hace más o menos ese monto” (143 mil 123 pesos con 38 centavos), finalizó el diputado morenista.Cabe mencionar que las percepciones mensuales de los diputados de Veracruz son superiores a la que recibe el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (112 mil 122 pesos) y representa más del doble del sueldo que los propios diputados autorizaron al gobernador del Estado para 2022, Cuitláhuac García Jiménez, fijado en 58 mil 801 pesos con 96 centavos en el Presupuesto de Egresos.De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) durante 2021, el ingreso promedio mensual de los mexicanos fue de apenas 4 mil 380 pesos al mes, es decir, 52 mil 560 pesos anuales.Es decir, los diputados de Veracruz ganan, al mes, más que el Presidente, más del doble que el Gobernador y poco menos de lo que percibe un mexicano promedio por tres años de trabajo.