Diputados locales podrán quedarse en el cargo mientras buscan reelección

Los actuales diputados al Congreso del Estado que busquen reelegirse en el cargo no están obligados a dejar su curul, toda vez que esa obligación no les es aplicable, aclaró el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz.



En el acuerdo en el que dio contestación a la consulta formulada por el representante suplente del Partido Unidad Ciudadana, Yeri Adauta Ordaz, el ente comicial expuso que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), con apoyo de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), concluyó que el requisito de elegibilidad, de separación del cargo no aplica a los legisladores.



“El Tribunal Electoral de Veracruz, con apoyo en lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que el requisito de elegibilidad, de separación del cargo no aplica a aquellas personas que tienen intenciones de reelegirse en el cargo de Diputada o Diputado”, refiere la respuesta.



Ello, a pesar de que el Código Electoral de Veracruz en el artículo 13 establece la separación del cargo de los parlamentarios que deseen seguir ocupando su curul en la siguiente Legislatura.



Según el OPLE, “exigirles acreditar tal requisito, los obligaría a separarse de su encargo, sin poder refrendar las razones por las que fueron electos en su primer momento ni cumplir con las expectativas generadas al ser electos por primera vez”.



Y es que el TEV se pronunció sobre este caso en el proceso electoral 2017-2018, haciendo alusión a la determinación del máximo Tribunal Constitucional del país, en la acción de inconstitucionalidad 76 de 2016.



De tal manera que los diputados que integran a la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado, algunos reelectos hace dos años como los panistas Sergio Hernández Hernández y María Josefina Gamboa Torales, no están obligados a abandonar temporalmente su escaño si pretenden contender por éste nuevamente.



No obstante, si su objetivo es contender por el cargo de alcalde, síndico o regidor en las elecciones municipales del 6 de junio de 2021, la separación de su labor como legislador debe ser 60 días antes de la jornada comicial.



“En este sentido, el día de la elección ordinaria local de 2021 corresponde al 6 de junio, entonces la fecha límite de su separación sería el día 6 de abril de 2021”, determinó el OPLE en la contestación a la representación del Partido Unidad Ciudadana.