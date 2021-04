Diputados modifican Ley de FGR, volverá al Senado; Fiscalía indagaría fuero común

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó hacer una modificación al artículo 5 de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que dicha legislación tendrá que volver al Senado de la República para ser discutida en sus nuevos términos.



La reserva del artículo 5 fue presentada por el coordinador de la bancada priísta, Enrique Ochoa Reza, y establece que la FGR debe ejercer su facultad de atracción para investigar crímenes del fuero común que no estén siendo debidamente investigados por las fiscalías estatales.



“(...) La Fiscalía General de la República podrá ejercer la facultad de atracción de casos del fuero común en los supuestos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y las leyes aplicables. La víctima podrá solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción”, señala la reserva aprobada.



Los integrantes de distintos grupos parlamentarios celebraron la aprobación de esta modificación al artículo 5 porque fue producto de un consenso entre los legisladores, quienes por tres días escucharon a familiares de víctimas que estaban inconformes con el diseño original de la Ley de la FGR.



A pesar de esto, la diputada Martha Tagle (Movimiento Ciudadano) acusó que este cambio es sólo una “simulación” respecto a lo que en verdad pedían las familias de víctimas, ya que en el artículo 5 se mantuvo la idea de que el Ministerio Público de la Federación “representa los intereses de la sociedad”, con lo cual se deja de reconocer el esfuerzo de investigación que los seres queridos de las víctimas realizan ante la inacción de las fiscalías.



Tagle Martínez también acusó que existe un documento que circula en la Cámara de Diputados sobre otros cuatro artículos que serán modificados de la Ley de la FGR, aunque no estarían apegados a las exigencias de los familiares de víctimas, quienes desde hace varias semanas habían acusado que con este marco legal la fiscalía general buscaba evadir su responsabilidad en la investigación de violaciones a derechos humanos.



En estos momentos el Pleno de la Cámara de Diputados continúa en el desahogo de 192 reservas a la Ley de la FGR para poder votarla en lo particular.