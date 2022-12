Diputados no incrementarán el presupuesto a la UV por 3 mil 64 mdp: Margarita Corro

El Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2023, es de 148 mil 474 millones 622 mil 171 pesos, tal y como lo presentó el titular del Poder Ejecutivo, por lo que a la Universidad Veracruzana tendrá un presupuesto global, entre el aporte de la Federación y el del Estado por un total de 5 mil 844 millones 426 mil 672 pesos, manteniéndose el criterio de que el Gobierno Estatal aportará la cantidad ya anunciada de 3 mil 64 millones 402 mil 960 pesos.Al respecto, Margarita Corro Mendoza, diputada presidenta del Congreso del Estado, descartó la posibilidad de que la máxima casa de estudios presente una controversia constitucional porque no se le asignó el 4 por ciento del presupuesto total del Gobierno del Estado.La Legisladora aseguró que platicó con el Rector de la UV y le comentó que el compromiso del Gobernador es la asignación de recursos adicionales durante el ejercicio fiscal del 2023.“Un tema importante que me dijo el señor Rector es que de parte del señor Gobernador (…) pues le dijo que habrá partidas extras el próximo año y con mucho gusto va a apoyar a la Universidad Veracruzana”.Añadió que el del 2023 se trata de un presupuesto acotado y aunado a ello, hay 4 mil millones de pesos que se pagan por los intereses de la deuda que se heredó.Insistió que en el tema del presupuesto de la UV, el Gobernador y el Rector ya hablaron, se pusieron de acuerdo y ya hay el compromiso que en los meses subsecuentes habrá partidas especiales.“Todos quieren mayor presupuesto, pero de dónde, aunque sólo se va a aplicar a los rubros de salud y educación.Diputada Cecilia Guevara, presidirá la Comisión de GobernaciónPor otra parte, adelantó que la diputará Cecilia Guevara Guembe será la presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación, mientras que la integración de la Comisión de Vigilancia no será modificada.Cabe recordar que Guevara Guembe, al dejar la Presidencia del Congreso del Estado el pasado 4 de noviembre, buscó la titularidad de la Comisión de Vigilancia, sin embargo, a casi dos meses de estira y afloja, se va a la Comisión de Gobernación.“Ya se ha hecho tradición que la diputada o diputado que sube a la Presidencia de la mesa directiva del Congreso del Estado deja la comisiones que integra y su lugar lo ocupa la diputada o diputados que deja la Presidencia, como siempre se ha hecho”.