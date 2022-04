Diputados opositores se "balconearon" al rechazar Reforma Eléctrica: Manuel Huerta

El rechazo de la Reforma Eléctrica por parte de 223 Diputados Federales de oposición, sólo sirvió para que se "balconearan" y la ciudadanía observara quiénes defienden al pueblo y quiénes a las transnacionales.Así lo consideró el delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, añadiendo que las acciones en la "época gloriosa" del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se aprobó el cambio constitucional en materia energética, se hacían de manera oculta; hoy las hicieron de forma más descarada."El PRD en aquellos tiempos hizo la faramalla de que lo denunciamos, que era una estrategia del viejo régimen para aparentar; Movimiento Ciudadano todavía estaba votando en contra de las reformas desestructúrales y que se votó en una primera tanda en lo que tiene que ver con el petróleo desde el 2013; pero hoy fue de manera más abierta y descarada a los intereses que desde entonces están defendiendo, que es la entrega antipatriótica de los recursos naturales del pueblo de México", criticó.Huerta Ladrón de Guevara destacó que aunque esta modificación a la Carta Magna nacional para darle el control de la energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no pasó, el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre varios artículos de la Ley Eléctrica, dan la garantía de soberanía de ese recurso nacional.Por otro lado, resaltó que en el tema del litio la modificación a la Ley Minera, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, permitirá mantener su explotación en control del Estado Mexicano, pues en dicha votación se requerirá de mayoría simple (la mitad más uno de votos) y no la mayoría calificada (dos terceras partes de los votos)."El litio es para que el desarrollo industrial del futuro sea de los mexicanos para los mexicanos, que sea un bien estratégico nacional y esa reforma no va a requerir la mayoría calificada", recordó.