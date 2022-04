Diputados pondrán la lupa en Ayuntamientos y sus CMAS ante presunta corrupción

El Congreso de Veracruz realizará al menos 70 auditorías a municipios y órganos operadores de agua una vez que se han denunciado presuntos actos de corrupción.Esto lo confirmó el presidente de la Comisión de Vigilancia, Luis Arturo Santiago Martínez, quien dijo que se retomarán las denuncias hechas por regidores al interior de los Ayuntamientos.Aunque no confirmó si Xalapa estará dentro de la lista, el legislador dijo que las revisiones se efectuarán a gobiernos emanados de partidos “de todos los colores”.“Ya se está iniciando el pliego, los regidores nos han comentado de anomalías (...); van a estar independientemente del partido, de todos los colores, de MORENA, PAN, PRI, MC, de todos”.Reconoció que sólo harán 70 auditorías porque no tienen personal suficiente para hacer más.Al respecto, negó que las auditorías se usen para perseguir a exalcaldes que no son afines a MORENA y señaló que se va a auditar a Ayuntamientos “grandes, medianos y chicos”.Finalmente, Santiago Martínez añadió que el paquete de auditorías se dará a conocer la siguiente semana.