Diputados por Orizaba se desinteresan de su Distrito, critica empresario

El desempeño de la diputada federal por el Distrito de Orizaba, Corina Villegas y del legislador local, Nahúm Álvarez Pellico, es malo, pues no se han interesado en las necesidades de los diferentes sectores, acusó el empresario cafetalero, Octavio Gracián Malpica.



"Es lamentable que finalmente atienden a una decisión partidista no a un diálogo o consenso con los sectores productivos de su distrito. En repetidas ocasiones en Orizaba, tanto a la Diputada federal como al Diputado local, les hicimos llegar la postura de la CANACINTRA a nivel nacional y sobre las acciones que estaban tomando en ambas Cámaras de Diputados pero el diálogo no se dio", dijo.



Gracián Malpica comentó que fue lamentable que se tuvieron reuniones del Consejo Coordinador Empresarial, donde estaban invitados los diputados para analizar que se quite la caseta de peaje de Fortín de las Flores pero nunca llegaron a la cita y dejaron esto en el olvido.



"Vemos que las bancadas levantan la mano con una fracción parlamentaria y no se escuchan las voces. Fue lamentable lo ocurrido en el Senado, donde pasó una iniciativa como lo indicó el Ejecutivo sin que se le cambiara una sola coma. Se ve mal en el país que se estén promulgando leyes que atenten contra acuerdos económicos con socios comerciales".



El empresario dijo que Corina y Nahúm, así como otros legisladores, sólo han obedecido a los intereses de su partido y acotó que se necesitan diputados que sean gestores. "Pedimos a la gente que analicen bien el voto".