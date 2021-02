Diputados que ganen Alcaldías podrán concluir sus cargos como legisladores

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz concluyó que los diputados locales y federales que compitan por alguna Presidencia Municipal y resulten electos, podrán retomar sus labores parlamentarias en los respectivos Congresos para concluir el encargo.



Al dar contestación a la consulta formulada por el representante del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) ante el Consejo General, David Agustín Jiménez Rojas, se explica que conforme al artículo 21 de la Constitución Local, la siguiente Legislatura se instalará el 5 de noviembre próximo, por lo que la actual integración culminará el 4 de noviembre.



En lo que respecta a los Ayuntamientos, se añade que en términos del artículo 27 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, la Presidencia Municipal deberá rendir protesta pública el día 31 de diciembre inmediato posterior a su elección ante las y los ediles del nuevo Ayuntamiento.



“Desde la óptica de este Consejo General, las hipótesis referidas no contravienen lo previsto en el artículo 9 del Código Electoral, aundado a que no se encuentra alguna disposición normativa que restrinja tal derecho, pues como se señaló previamente, es hasta el momento en que se asume algún cargo de elección popular que se renuncia al otro”, se apunta.



Y es que el artículo 9 del Código Electoral señala que la o el diputado local deberá elegir el cargo que desea desempeñar y que, una vez asumido éste se entenderá que renuncia al otro; pero para el OPLE, los diputados actuales que ganen una Alcaldía, no tendrían impedimento para regresar a su curul, ya que no han asumido el cargo edilicio.



“Las y los diputados locales que hayan competido por alguna presidencia municipal y resultaran electos para este último cargo, podrán retomar sus labores legislativas, dado que las mismas concluirían el 4 de noviembre del año de la elección, es decir previo a asumir el cargo de la presidencia municipal”, se insiste.