Diputados que nunca trabajaron no deben reelegirse: Cafetaleros

Legisladores que no hicieron nada durante su paso por los Congresos deben tener “moral y valores” y no volver a reelegirse por el bien de la población, consideró el integrante del Consejo Regional del Café en Coatepec, Cirilo Elotlán Díaz.



Entrevistado, recriminó que en el caso del sector cafetalero a pesar de haber recibido “promesas” por parte de distintos personajes, nunca les han cumplido y no se han visto beneficiados.



Ejemplificó el caso de la candidata de Morena para la diputación Federal, Carmen Mora, quien busca la reelección en el mismo cargo y quien a su parecer; no hizo nada desde el Congreso de la Unión.



Y es que aseguró que no solo no apoyó a la cafeticultura, sino que su postura fue en contra de varias acciones de los productores de la zona.



“Le abrimos las puertas a Carmen Mora, andaba en campaña, prometió no olvidarse de nosotros, dijo: mi prioridad en Coatepec va a ser el café, nunca más la volvimos a ver, es más ella estuvo en contra de algunas acciones que estuvimos haciendo como Consejo Regional, ella nos echó a la gente de San Marcos en contra, inventando cosas, nos dio la espalda.



Me extraña que quiera sorprender otra vez a los ciudadanos porque en su periodo cuantos recorridos hizo en su distrito”, explicó.



Asimismo, señaló que quienes en su momento obtienen el cargo que buscan, no regresan al Distrito de Coatepec ni vuelven a tener contacto con quienes se comprometen a trabajar.



“Hoy más que nunca por la pandemia tenían que ayudar, pero nada, los legisladores no deberían buscar reelegirse si no han hecho nada. Así está el caso de Raymundo Andrade. Solo aparentan hacer algo, no se si no tienen moral, valores para volver a reelegirse.



El sector cafetalero no ha sido escuchado ni beneficiado, no queremos dinero, al ser diputados al menos que buscarán abrirnos las puertas”, concluyó.