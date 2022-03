Diputados se desviven por Cuitláhuac; quieren expulsar a Monreal de MORENA

Al cerrar filas y arropar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, diputados federales de MORENA por Veracruz adelantaron que pedirán la expulsión de su partido del senador de la República, Ricardo Monreal Ávila.En conferencia de prensa indicaron que irán "poco a poquito" y haciendo uso de los mecanismos internos del Movimiento Regeneración Nacional para que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta del Congreso de la Unión deje de ser militante."Vamos para allá poco a poquito, vamos a buscar los mecanismos internos que existen en nuestro Movimiento para efectos de que se haga lo propio y cumplamos con lo de no mentir, no robar y no traicionar, por supuesto que se buscará (su expulsión)", precisó el diputado por Pánuco, Armando Antonio Gómez Betancourt.Al desvivirse en halagos al mandatario estatal, apuntó que la Entidad "está en proceso de pacificación y de reconstrucción del tejido social, estamos cimentando la bases de un Veracruz que nos hacía muchísima falta".Acompañado de sus homólogas Rosalba Valencia Cruz, Claudia Tello Espinosa, Itzel Aleli Domínguez Zopiyactle, Angélica Peña Martínez y Dulce María Corina Villegas Guarneros, el Diputado reiteró que rechazan y condenan cualquier expresión que agreda al titular del Ejecutivo, sobre todo de Monreal Ávila, porque los veracruzanos no votaron por él, ni nadie en el país votó directamente por él al ser un legislador plurinominal."Es un Senador que nosotros no elegimos, es un Senador plurinominal, no conoce las realidades de nuestro Estado, porque nunca ha vivido aquí, nosotros hemos transitado décadas por malos gobiernos y hoy transitamos por un Gobierno bueno, de resultados, conocemos las realidades, observamos las cifras, vemos la autonomía de los entes públicos", aseguró.Apuntó que al "atacar" a García Jiménez, el Senador daña la imagen del Estado; de allí la importancia de que como legisladores "cierren" filas en su apoyo."El Estado de Zacatecas, gobernado por su hermano David Monreal, tiene dos declaratorias del Gobierno de Estado Unidos para que sus habitantes no los visiten, porque Zacatecas capital y Fresnillo no solamente están entre las ciudades más complicadas y violentas de México, sino de la diez ciudades más violentas del mundo", afirmó el diputado.Por eso rechazó que ahora venga a criticar la manera en que Cuitláhuac García gobierna la Entidad, cuando a su parecer se están haciendo "bien las cosas"."Que se ocupen de su tierra, que se ocupen de su gente, aquí no pueden venir a criticar, aquí tenemos un trabajo que se está haciendo todos los días y que todos hacemos lo propio desde nuestra trinchera", enfatizó al cuestionarlo por pedir justicia para su amigo, cuando debería pedir justicia para todos.