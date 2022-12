Diputados sigue sin aclarar al ORFIS qué debe revisar otra vez de Cuenta 2021

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, dijo que ya han transcurrido más de 20 días del plazo que tiene para hacer una nueva valoración de la Cuenta Pública 2021 y hasta el momento desconoce que es lo que el Congreso del Estado quiere que se revise.Expuso que este lunes sostendrá la primera reunión formal de trabajo con la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, respecto al tema de la nueva valoración de la Cuenta Pública 2021.Dijo que después de que entró en vigor el decreto que ordena al ORFIS hacer la nueva valoración en un plazo de 90 días, ya han transcurrido más de 20 y aún no inicia la revisión.“Ya queremos trabajar, ya queremos saber en qué parte vamos a trabajar; esperamos que hoy lo sepamos”.Dijo que no se revisarán los 313 entes fiscalizables, pues llevaría más de 90 días y se requería una ampliación presupuestal.Sin embargo, expuso que todavía no sabe que es lo que el Congreso quiere que se revise de la Cuenta Pública 2021.Agregó que el retraso implica que en el ORFIS no habrá vacaciones de fin de año; aunque descartó que se vaya a solicitar una ampliación del plazo de 90 día.