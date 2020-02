Dirán que cerramos SEFIPLAN pero no fue así, alega Sindicato tras detención de líder

Integrantes del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz (SEPEV) llegaron a la plaza Sebastián Lerdo para exigir a la Secretaría de Gobierno que informe sobre el paradero de su líder, Acdmer "N", detenido la mañana de este martes durante una protesta en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).



El secretario de Organización del SEPEV, Juan Domingo Carmona Cano, señaló que desconocen por qué elementos de la SSP detuvieron a su representante sin tener ninguna orden de aprehensión, por lo que tomaron la decisión de marchar y llegar al centro de la capital del Estado para que les den respuesta ante dicha "arbitrariedad".



"Venimos para que la Secretaría de Gobierno nos informe, ya que Política Regional no sabe nada del asunto, estuvieron allá pendientes pero no estuvieron informados. No sabemos a dónde fue trasladado, suponemos que está en San José, suponemos. Por el sistema sabemos que le van a sembrar algunas situaciones como decir que nosotros cerramos la SEFIPLAN, que no fue así", dijo.



Asimismo, mencionó que desde este lunes por la noche, llegaron elementos de Seguridad Pública a la protesta en SEFIPLAN, a pesar de que nunca tomaron las instalaciones, asegurando que fue la misma dependencia la que cerró los accesos.



"La misma dependencia fue la que cerró, que se entienda eso. Nosotros llegamos y estuvimos afuera con pancartas, nosotros llegamos ayer, nosotros nos quitamos en cuanto detuvieron a nuestro líder. Cuando llegó la policía, ya estaba abierto todo. Los policías llegaron y se lo llevaron sin decir nada, no agredió a nadie, entonces por qué se lo llevaron así, queremos una repuesta".



Para finalizar, explicó que el Sindicato no tomará las vialidades, pues dijo, es lo que quiere el gobierno para recriminarlos, reiterando que lo único que buscan por el momento, es saber dónde se encuentra su líder.



"Hasta ahorita no hemos pensando en interponer queja, queremos saber dónde está nuestro líder, por qué se lo llevaron y no queremos que lo vayan a desaparecer, porque es lo que se hacía en la época de Duarte y de Fidel Herrera. Después nos organizaremos para saber qué hacer", concluyó.