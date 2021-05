Dirección de Transporte no ha recibido quejas por asaltos en taxis de Coatzacoalcos

La Dirección de Transporte Público en Coatzacoalcos no ha recibido queja alguna con respecto a choferes que se dediquen a asaltar a los pasajeros, confirmó el titular, José Alfredo Cetina Tadeo.



Pese a los casos que se han hecho virales en redes sociales, donde usuarios han terminado con la cara desfigurada a consecuencia de golpizas que el o los choferes que se dedican a esto les han provocado junto con dos acompañantes, la gente termina tan afectada que no logra ver el número económico para hacer la queja correspondiente.



"Nosotros de lo que estamos enterados es lo que se dice en redes sociales pero así que haya venido alguna persona a poner su queja, nada, salvo quejas por maltrato o porque les cobraron de más. Pero alguna queja sobre algún taxi así, no. Sin embargo, estamos supervisando a los vehículos que prestan el servicio, en los puestos de revisión supervisamos la documentación”, añadió.



Cetina Tadeo advirtió que aún con eso, se está trabajando en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno para dar seguimiento a lo denunciado en redes, esto al supervisar todo el transporte público en todas sus modalidades.



Usuarios deben verificar que traigan placas o constancia



El funcionario advirtió que por la pandemia, los trámites de emplacamiento se retrasaron un poco, de ahí que haya mucho automóvil dando servicio sin las láminas que pide la ley pero explicó que el usuario debe fijarse que al menos tengan su constancia que valida el que estén trabajando.



“Desafortunadamente faltan muchos por emplacar pero deben tener una constancia que les autorice prestar el servicio”, indicó.



Es por ello que exhortó a la ciudadanía que antes de abordar el taxi se fijen en el número, en el rostro del conductor, si traen placas y si cuenta con documento para prestar el servicio.



Destacó que también usuarios se han quejado porque algunos taxis traen a otra persona al lado del conductor y precisamente cuando asaltan, por lo regular lo hacen dos personas.



"Que se fijen, que presten atención, si algún usuario sufrió de algún delito que ponga su queja y se trabajará en coordinación con las otras autoridades", reveló.



Fiscalía daría seguimiento



José Alfredo Cetina mencionó que en caso de que algún ciudadano logre identificar a sus agresores, será la Fiscalía General del Estado (FGE) la que tome conocimiento y dé seguimiento al tema.



"Ya entonces habría una coordinación para saber si se está ocupando la concesión ilegalmente y sería puesto a disposición de la Dirección de Transporte en el área jurídica que procedería a una investigación y si se comprueba hasta se puede cancelar la concesión", reveló.



Taxistas lamentan que delincuentes lucren con la labor



Everasto Escobar Peña Loza, taxista en Coatzacoalcos, lamentó que haya quienes lucren con el oficio afectando así a terceros que nada tienen que ver con la delincuencia y que al final resultan agraviados al bajar la demanda del servicio.



Dijo que las autoridades deben agilizar el emplacamiento pues precisamente eso ayuda a los asaltantes a que cometan fechorías a manos llenas.



Asimismo, reveló que muchas veces estas personas mandan a hacer números falsos en vinil que les da la facilidad de quitarlos del coche una vez que cometen el asalto.



"Esos taxistas no están emplacados ni nada, lo que debe hacer Transporte Público es normalizar que todos traigan sus placas puestas porque esos que andan asaltando no traen".



"Hay gente que si ve que no traen placas no se sube y nos afecta porque los verdaderos concesionarios se quedan sin pasaje".



"Además, luego traen números en vinil que son falsos, cometen el asalto, se lo quitan y el que resulta afectado es el que sí trae placas y no tuvo nada qué ver", indicó.



Jesús Delgado Alor, quien se retiró del oficio hace 5 años, lamentó la situación y recordó que en sus tiempos no se lucraba y todo era honesto.



"Antes era bueno, honesto el trabajo, no se lucraba con el taxi, la gente confiaba. Ahorita todo es diferente y sólo provocan que haya menos trabajo", concluyó.